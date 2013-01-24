Gaffar Okkan şehit edilişinin 12. yılında Diyarbakır'da anıldı

Diyarbakır'da 12 yıl önce uğradıkları saldırı sonucu şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru, düzenlenen törenle anıldı.

Emniyet Müdürü Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için ilk tören, hain saldırının gerçekleştirildiği Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı.

Törene katılan İl Emniyet Müdürü Recep Güven, Diyarbakır Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) üyeleri, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, emniyet teşkilatı mensupları ve Ali Gaffar ismini taşılan çocuklar ile vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra olay yerine karanfil bıraktı.

Bu sırada Emniyet Müdürü Güven'in yanına gelen esnaf Mehmet Açıkgöz, Ali Gaffar Okkan'ın şehit edildiği caddeye isminin verilmesi ve heykelinin dikilmesi talebinde bulundu. Açıkgöz, burada yaptığı açıklamada, Okkan'ın bir abide ve bir sembol olduğunu ifade ederek, bu kadar insan her yıl buraya toplanıyor. Onun anısına buraya bir heykeli dikilsin. Bu caddeye ismi verilsin. Şimdiye kadar ilimize böyle bir emniyet müdürü gelmemiş, geleceklerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ancak bu değere sahip çıkalım. Bunu bir esnaf ve vatandaş olarak rica ediyorum'' dedi.



Törende konuşan YURT-SAV Başkanı Ömer Çokur, bu ve benzeri olayların 1980'lerden bu yana yaşandığını ifade ederek, ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ve benzeri olayları yıllardır yaşıyoruz, daha nereye kadar yaşayacağız? Bize ne kazandırdınız? İnsanları kalleşçe öldürmenin hesabını önce Allah'a sonra da yüce adalete vereceksiniz'' dedi.

İl Emniyet Müdürü Güven ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 100'ü aşkın çocuğa şehit Okkan'ın adının verildiğini hatırlatarak, ''ağabeyimiz' diye nitelendirdiği Okkan'a en büyük hediyenin çocukların sevgisi olduğunu söyledi.

Okkan'ın cenaze töreninde tüm Diyarbakır'ın yürüdüğünü ve hala iş yerlerinde Okkan'ın fotoğrafının bulunduğunu ifade eden Güven, ''Bu millet asildir. Kendilerine yapılan iyiliği unutmazlar. Milletin kendi güzelliği yansıyor aslında. Onun güzelliği yer etmiş gönüllerde, karşılığını buluyor. Yerini doldurmak çok zor. İnşallah onun gibi vizyon sahibi olarak hizmet etmek nasip olur bana da sonu ne olursa olsun. Bu insanlara hizmet etmek bizim şerefimiz ve onurumuzdur. Bunların çok ciddi teveccühleri ve beklentileri var. İnşallah ona layık oluruz'' diye konuştu.





-''Sevincimiz üzüntüye boğuldu''-



Emniyet Müdürü Okkan'ın şehit edildiği saatlerde dünyaya gelen oğluna Ali Gaffar ismini veren esnaf Mahmut Polat, bugünün kendileri için farklı bir anlamı olduğunu, 12 yıl önce bugün sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını söyledi. Polat, Okkan'ın şehit edildiği saatlerde oğlunun dünyaya gözlerini açtığını anlatarak, ''Oğluma Ali Gaffar ismini verdim. İyi ki de vermişim. Oğlumun doğumu ile sevindim ancak en büyük üzüntümüz müdürümüzü kaybetmekti. Sevincimiz üzüntüye boğuldu. Nur içinde yatsın. Anlatılamaz derecede iyi ve güzel bir insandı'' dedi.

5 Nisan İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Ali Gaffar Polat ise, Okkan'ın ismini taşımaktan gurur duyduğunu ifade ederek, ileride Okkan gibi başarılı ve sevilen bir emniyet müdürü olmayı istediğini belirtti.





-Doğum günü kutlandı-



Polisevi'nde devam eden anma töreninde şehit Okkan ve 5 polis memurunun öz geçmişleri okundu, İl Emniyet Müdürlüğü'nce şehitler anısına hazırlanan slayt gösterimi yapıldı.

Bu sırada İl Emniyet Müdürü Güven ve Okkan'ın ismini taşıyan Ali Gaffar Polat ile şehit ailelerinin gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü. İl Emniyet Müdürü Güven törende yaptığı konuşmada, Okan'ın Diyarbakır'a sevdalı olduğunu, insan odaklı hizmet anlayışı ile görevini yaptığını belirtti.

Güven, Okkan'ın zırhlı araç kullanmamasının kahramanlığı ve asaletinden kaynaklandığını kaydederek, şöyle dedi:

''Diyarbakırlılar onu, 'bizimle oturdu, çay içti, ekmeğimizi paylaştı, halimizi hatırımızı sordu, bizden biri gibi oldu, her tarafta huzurla yaşayalım ve ilde sabahlara kadar rahat dolaşalım diye hizmet etti' ifadeleri ile anlatıyor. O güzeller güzeli bir insandı. Gaffar Okkan olmak kolay değil. İnşallah çok zor olan ve Okkan'ın çıtayı çok yükselttiği bu görevi layıkıyla yapmak bana ve arkadaşlarıma da nasip olur. Çok güzel bir kadrom var. İnşallah biz de onun adına layık olur, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu, şerefini yaşatır, bu asil insanlara hizmetkar oluruz.''

Güven, Okkan'ın şehit edildiği gün dünyaya gelen Ali Gaffar Polat'a emniyet müdürü olmak istediği için polis kepi hediye ederek, ''İnşallah ona da böyle asil bir emniyet müdürlüğü nasip olur. Biz bir ölür bin diriliriz'' dedi.

