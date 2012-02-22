'Gaffar Okkan Hizbullah ve JİTEM'in ortak eylemiyle öldürüldü'

T24 - Diyarbakır'da devam eden JİTEM davasında tanık olarak dinlenen Ömer Lütfü Topal'ın şoförünün oğlu, Gaffar Okkan ve beş korumasının JİTEM ile Hizbullah'ın ortak eylemi sonucu şehit edildiğini iddia etti.

16 sanıklı JİTEM davasına 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.Duruşmada, Ömer Lütfi Topal'ın şoförünün oğlu Emrah Özdemir, tanık olarak dinlendi.

Özdemir Diyarbakır Eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 korumasına yönelik eylemin JİTEM elemanları ile Hizbullah militanları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Özdemir yazar Musa Anter'in yazılarının JİTEM grup komutanlarını rahatsız ettiğini ve bu nedenle öldürüldüğünü, iddia etti.

1993 yılında öldürülen eski Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da JİTEM'in 'bıçak' tim'inin öldürdüğünü ileri sürdü.

Ayrıca JİTEM'deki bir ekibin eski Mardin İl Jandarma Alay Komutanı Albay Rıdvan Özden'in de öldürülmesinin sorumluları olduğu Özdemir'in iddiaları arasında yer aldı.