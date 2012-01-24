Gaffar Okkan'ın öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçti

T24 - Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın Emniyet Müdürlüğü binasından ayrıldıktan hemen sonra Şehitlik Semti Sezai Karakoç Bulvarı’nda makam aracının içinde silahlı saldırı sonucunda öldürülmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Gaffar Okkan, Diyarbakır'da ve memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen törenlerle anılacak.

Okkan’la birlikte 4 koruması ve şoförü de hayatını kaybetti. 11. ölüm yıldönümü nedeniyle Okkan için de bugün doğum yeri Hendek’te anma töreni yapılacak.

Vali Mutlu: Diyarbakırlılar Gaffar Okkan'ın hatırasına sahip çıkmıştır



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyarbakırlıların, uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan’ın hatırasına çok güzel sahip çıktıklarını söyledi.



Vali Mutlu, Diyarbakır’dan gelen 77 öğrenciyi makamında kabul etti. Mutlu, öğrencilerle sohbet ederek tek tek fotoğraf çektirdi. Gaffar Okkan'ın Diyarbakırlıların gönlünde taht kurduğunu belirten Mutlu, “Bu kıymetli emniyet müdürünü ve onunla birlikte şehit olan 5 polis memurumuzu da Diyarbakırlılar hiç unutmadıklarını bir kez daha bu gezi vesilesiyle Türkiye’ye ilan etmişlerdir. Diyarbakır vefalı bir şehirdir. Diyarbakır kendisini seven kendisine hizmet eden kendisiyle içli dışlı olan, gönlünü Diyarbakır’a açmış olan herkesi ve fevkalade sıcak karşılamış bir şehrimiz. Ali Gaffar Okan da bunların en iyilerinden birisidir. Diyarbakır’da görev yaptığım sürece gezdiğim pek çok evde ve iş yerinde hep Ali Gaffar Okan’ın resimlerini gördüm. Gerçekten çok sevilen bir müdürdü. O sizi çok seviyordu. Diyarbakırı çok seviyordu. Diyarbakır insanının ve gençlerinin yüzünün gülmesi için gayret sarf ediyordu. Diyarbakırlılar bu aziz hatıraya fevkalade güzel sahip çıkıyorlar işte bugün bu sizin bu geziniz bu ziyaretiniz bunun çok önemli bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.



Vali Mutlu'ya Gaffar Okan’ın resminin bulunduğu tablo hediye eden çocuklar, aile fotoğrafı çektirdikten sonra valilikten ayrıldı.



Diyarbakırlı öğrenciler, şehit Gaffar Okkan’ı mezarı başında anacak



Sakarya'nın Hendek Belediyesi, Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın ölüm yıl dönümünde Diyarbakır’dan bir grup öğrenciyi ilçede misafir edecek.



Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan için, vefatının 11 yılında, Sakarya'nın Hendek ilçesinde mezarı başında anma programı yapılacak.



Okkan’ın ölüm yıldönümünde adının verildiği Diyarbakır Gaffar Okkan Anadolu Lisesi öğrencileri ve Diyarbakır’da çeşitli liselerde okuyan öğrencilerden oluşan bir grup şehit emniyet müdürünü anma programına katılacak.



Diyarbakır Gaffar Okkan Anadolu Lisesi’nden 24 öğrenci, 5 idareci, Diyarbakır’daki liselerden bir grup öğrenci ve Diyarbakır Gaffar Okkan Polis Okulu’nu temsilen 5 polis okulu öğrencisi Hendek Belediyesi'nce ilçede misafir edilecek. 22 Ocak’ta İstanbul’a gelecek olan grup ilk olarak İstanbul Valiliği’nin misafiri olacak. Diyarbakırlı öğrenciler 23 Ocak akşamı Hendek’e geçecek. Öğrenciler, 24 Ocak’ta saat 11.00’de gerçekleşecek olan anma programına katılacak.



