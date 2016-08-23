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Kültür-Sanat

Gabriel Garcia Marquez'in portresi banknotlara basıldı

Gabriel Garcia Marquez'in bir portresi Kolombiya’da 50 bin pesoluk banknotlara basıldı

23 Ağustos 2016 21:44

İki yıl önce Meksika’da yaşamını yitiren ve İspanyol dilinin en büyük yazarları arasında yer alan Gabriel Garcia Marquez'in bir portresi Kolombiya’da 50 bin pesoluk banknotlara basıldı.

ArtfulLiving'de yer alan habere göre, Kolombiya’nın Santa Marta kentinde piyasaya sürülen banknotların bir yüzünde Marquez'in fotoğrafı, diğer yüzünde ise Sierra Nevada’da bulunan tarihi Kayıp Şehir’deki Tayrona kültürüne ait iki yerlinin resmi yer alıyor.

'Kırmızı Pazartesi' ile 1982’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Marquez, dünyanın her yerinde yayımlanan 'Yüzyıllık Yalnızlık', 'Kolera Günlerinde Aşk' ve 'Başkan Babamızın Sonbaharı' gibi unutulmaz eserlere de imza atmıştı.

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