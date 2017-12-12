Gabriel Garcia Marquez’in arşivi internette ücretsiz yayımlandı

ABD'de Teksas Üniversitesi'ne bağlı Harry Ransom Merkezi, Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in 27 bin sayfalık arşivinin yaklaşık yarısını internet üzerinden ücretsiz yayımladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 87 yaşında hayatını kaybeden yazarın metin, fotoğraf, mektup ve notlardan oluşan 27 bin sayfalık arşivinin tamamının da internette İngilizce ve ve İspanyolca yayımlanmasının planlandığını duyurdu.

New York Times gazetesi, Garcia Marquez'in çalışmalarının telif haklarının koruma altında olması nedeniyle, bu girişimin alışılmışın dışında bir durum oluşturduğuna işaret etti.

Yazarın ünlü takma adına göndermede bulunan Harry Ransom Center Direktörü Steve Enniss, "Arşive herkesin ulaşmasına olanak sağlayan ve bunu Gabo'nun dünyadaki tüm okuyucularına yeni bir hizmet olarak gören ailesine de teşekkür borçluyuz” diye konuştu.

"Gelmiş geçmiş en büyük Kolombiyalı"

2014'teki ölümünün ardından Marquez için Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, "Gelmiş geçmiş en en büyük Kolombiyalı” ifadesini kullanmıştı. Sihirli gerçekçilikteki ustalığıyla tanınan Marquez, özellikle "Yüzyıllık Yanlızlık” ve "Kolera Günlerinde Aşk” romanlarıyla uluslararası şöhret kazandı.

Garcia Marquez kariyerine gazeteci olarak başladı ve hem Kolombiyalı hem de yabancı siyasetçileri kınama konusunda hiçbir zaman çekingen davranmadı. Vahşi kapitalizmi ateşli bir biçimde eleştiren Garcia Marquez, hayatı boyunca ABD hükümetlerinin yayılmacı politikalarına da karşı çıktı.

1950'li yıllarda ABD'ye giden, ardından da Meksika'ya yerleşen Garcia Marquez'in daha sonra ABD'ye girmesine 30 yıl boyunca izin verilmedi. Bu yasağa gerekçe olarak ise ünlü yazarın Kolombiya Komünist Partisi ile olan bağları gösterildi. Garcia Marquez buna karşın ironik bir şekilde ABD eski Başkanı Bill Clinton tarafından "William Faulkner’in ölümünden bu yana çeşitli dillerde kitapları yayımlanan en önemli yazar" olarak tanımlanmıştı.

Bu nedenle Harry Ransom Center'in yazarın arşivini 2 milyon dolara satın aldığı yönündeki haberler birçoklarını şaşırtmıştı. Harry Ransom Center kütüphanesi Nobelli yazarlar J. M. Coetzee ve Kazuo Ishiguro ile İngiliz romancı Ian McEwan'ın arşivlerini de satın almıştı.

DW,ÇA/CÖ

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