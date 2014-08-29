'G noktası' diye bir şey yokmuş!

İtalya'nın başkenti Roma'daki Tor Vergata Üniversitesi'nden endokrinoloji ve seksoloji profesörü Emmanuele A. Jannini, kadın vücudunda "büyük zevk veren ve orgazma yol açan tek bir nokta olduğu inancının bir şehir efsanesinden ibaret olduğunu" söyledi.

Emmanuele A. Jannini, Nature Reviews Urology isimli akademik dergide yayınladığı raporda 1950’lerde ortaya atılan ve kadın vücudunda zevk almaya ayrılmış tek bir nokta olduğunu var sayan G noktası teorisinin kadın anatomisini fazlası ile basitleştirdiğini iddia etti.

Birçok farklı bölge uyarılınca orgazm oluyor

Birce Bora'nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Jannini modern görüntüleme teknikleri ve ultrason teknolojisinin araştırmacılara cinsel ilişki sırasında kadın üreme organlarının nasıl tepki verdiğini yakından inceleme imkanı sağladığını söyledi.

Orgazm için kadının bir çok noktadan uyarılması gerektiğini belirten Jannini “Klitoris, uretra ve ön vajina duvarı, clitourethrovaginal (CUV) kompleks isimli bir kavramın ortaya atılmasına neden oldu. Bu geniş ve değişken bölgeler cinsel ilişki sırasında stimüle edildiğinde kadın orgazmı gerçekleşiyor” dedi. Profesör Jannini sözlerine “Artık kadın orgazmının hayali tek bir noktaya bağlı olmadığını, çok daha kompleks olduğunu biliyoruz” dedi.