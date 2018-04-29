T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

G. Kore 70 milyar dolar harcadı ama çiftleri bebek yapmaya ikna edemedi

Güney Kore'de hükümetin çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için uyguladığı 70 milyar dolarlık programa rağmen doğum oranı, ülke tarihinin en düşük seviyesine indi.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Kore'de hükümetin çiftleri bebek sahibi olmaya özendirmek için uyguladığı 70 milyar dolarlık programa rağmen, doğum oranı ülke tarihinin en düşük seviyesine indi.

Uzmanlar doğum oranınındaki düşüşü, gençler arasındaki işsizliğin artmasına bağlıyor.

Ancak, birçok çift hayat pahalılığı, özellikle de barınma ve eğitimin giderlerinin artması yüzünden çocuk yapmadıklarını söylüyor.

Çin'de tek çocuk kuralının kalkması doğum oranlarını büyük oranda artırdıGüney Avrupa'da çocuk doğurmayan kadın sayısında büyük artış

BBC Güney Asya editörü Celia Hatton, bunda kadınların annelik izniyle ilgili kaygıları ve erkeklerin geleneksel olarak ev işlerine yardımcı olmamasının da payı olduğuna dikkat çekiyor.

Yaklaşık 51 milyon nüfuslu ülkede ilk kez, yeni doğan bebeklerin sayısı 400 binin altına indi.

Hükümet, aileleri bebek sahibi olmaya özendirmek için 10 yıldır bir teşvik programı uyguluyor. Bu kapsamda, doğan her bebek için ebeveynlere ikramiye veriliyor. Babalık izninin koşulları iyileştirilirken, kısırlık tedavisinin masraflarını da devlet karşılıyor.

Güney Kore'de ölüm oranı 2016'da binde 5.8 olarak gerçekleşti. Bu 295 bin ölüme karşılık geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güney KoreKoreAvrupaGüney AsyaCelia HattonHükümetBuBabalık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24