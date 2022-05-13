G7 grubundan, Taliban'a 'Kadın haklarını kısıtlamayı bırakın' çağrısı

G7 Dışişleri Bakanları, perşembe günü, Taliban'ın Afganistan genelinde kadınların haklarına getirdiği kısıtlamaların ülkeyi tecrit ettiğini söyledi.

G7 Dışişleri Bakanları ve AB (Avrupa Birliği) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Taliban, bu kısıtlamalarla, kendilerini uluslararası toplumdan daha da izole ediyor" dedi.

Fransa tarafından yayınlanan ortak açıklamada; Taliban'a, 'kadınlar ve kız çocukları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak' ve 'insan haklarına saygı göstermek' için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Geçen hafta, kadınlar için burka zorunluluğunu ülke genelinde yeniden yürürlüğe sokan Taliban, Afganistan'ın Herat şehrinde, kadınların erkeklerle beraber dışarıda yemek yemesini ve parklarda gezmesini de yasakladı.

TIKLAYIN: Taliban'ın baskıları sürüyor: Herat'ta restoran ve parklarda kadınlar ile erkekler bir araya gelemeyecek