Taliban'ın baskıları sürüyor: Herat'ta restoran ve parklarda kadınlar ile erkekler bir araya gelemeyecek

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Taliban yetkilileri, Afganistan’ın Herat şehrinde restoranlarda kadınlar ve erkeklerin birlikte yemek yemesini, parklarda beraber gezinmesini yasakladı.

Afganistan’da yönetimi geçen yılın ağustos ayında ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik baskılarını artırıyor. Taliban geçen hafta Afganistan genelinde kadınlara burka zorunluluğunu yeniden yürürlüğe sokarken Herat şehrinde de dışarıda kadın ve erkeklerin birlikte yemek yemesi, parklarda gezmesi yasaklandı. Restoran sahipleri, kuralın evli çiftler için de geçerli olduğunu söyledi.

Herat şehrinde ise kadınların parklara belli günlerde gitmesine izin verilecek, kadınlar ve erkekler aynı günlerde parklara gidemeyecek.

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’a dünya genelinde tepki sürerken ülkeye yönelik bağış ve yardımlar, insan hakları ve toplumsal cinsiyet reformları gerçekleştirilene kadar açılmayacak. Afganistan nüfusu yoksulluk ve açlığın eşliğinde yaşarken insani krizin çözülmesi için ekonomik yardımlara ihtiyaç duyuluyor.