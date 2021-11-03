Futbolu bırakıp porno oyuncusu olmuştu; "Çok zormuş" diyerek yeniden futbola döndü!

Pornografik film oyuncusu olmak istediğini söyleyip futbolu bırakan 28 yaşındaki İtalyan savunmacı Davide Lovinella, "Bu işin çok fazla zor yanı varmış" diyerek futbola geri döndü.

2018 yılında porno yıldızı olmak istediğini belirterek futbolu bırakan Davide Lovinella, sahalara geri döndü. Lovinella, 2019'un sonunda sahalara dönüp iki işi aynı anda yapmaya çalışmıştı. Geçen ay Pomigliano'ya imza atan futbolcu, porno sektörünü tamamen bıraktı. İki işi aynı anda götürmeye çalışan Lovinella, "Çok zormuş" diyerek tamamen futbola döndü.

Porno yıldızı olmak için futbolu bırakmıştı! Başarılı olamayınca futbola döndü

"Futboldan sıkıldım" diyerek porno oyunculuğuna geçmişti

Lovinella, "Futboldan sıkıldım. İki işi aynı anda götüremiyorum. Porno yıldızı olmak istiyorum ve bu alanda ilerlemek istiyorum" demiş, futbolu bırakmıştı. Lovinella, başarılı olamayınca futbola döndü.

The Sun'da çıkan habere göre Lovinella, "Üzerinizde çok daha fazla eleştiri ve baskı var. Birliktelik yaşamak için değil profesyonel olarak iş yapmanız isteniyor. Bu işin çok fazla zor yanı varmış" diyerek futbola geri döndü.