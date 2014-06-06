Futbolcunun aracı kül oldu

Çanakkale Dardanelspor'un kaptanı Onur Koçak'a ait park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi Yaylakent Sitesi'nde park halinde olan Süper Toto 2. Lig'de mücadele eden Çanakkale Dardanelspor'un kaptanı Onur Koçak'a ait 16 JDZ 99 plakalı otomobil yanmaya başladı. Sitede ikamet eden vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangını, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Hasara yol açan yangın sonrası açıklama yapan Koçak, ''Eşime ait diğer otomobille olaydan 1 saat önce Denizli'den geldik. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Bize de komşularımız haber verdi. Önemli olan can sağlığı, yapacak bir şey yok'' dedi.