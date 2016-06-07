"Futbolcular yerine biz oruç tutarız" diyen Terim'e Cübbeli Ahmet'ten tepki: Ya sen antrenörlüğünü yap be adam!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, EURO 2016'da mücadele edecek futbolcuların oruç tutması için "Onların yerine biz tutarız" sözlerine, "Dini don lastiğine çevirdiler. Ya sen antrenörlüğünü yap be adam!" diyerek tepki gösterdi.



Fatih Terim, TRT Spor ekranlarında Avrupa Kupası öncesinde soruları yanıtlandırmıştı.

Terim, maçların 'Ramazan Ayı'na gelmesi sebebiyle oyuncuların oruç tutup, tutmayacağı ile ilgili, "Eğer maça uzun zaman varsa, oyuncular oruç tutabilir. Ama iş varsa, sonra tutarlar. Bu sağlıkları için önemli çünkü. Biz onların yerine tutarız, zaten hep birlikte tutuyoruz" demişti.

"Herkes müftülük yapmasın, sen işini yapsana"

Cübbeli Ahmet, Fatih Terim'in bu sözlerine tepki gösterdi. "Fatih Terim fetva verdi" diyerek Terim'le alay eden Ahmet Mahmut Ünlü şunları söyledi: "Ya şimdi arkadaşlar herkes müftülük yapmasın ya. Be adam sen işini yapsana. 'O kadar sıcakta iki de antrenman yaparsa hayati tehlikesi var' diyor. E ben ne yapayım evinde otursun. Ya iki antrenman yapması farz mı vacip mi. Peki Ramazan orucu farz mı. E niye hayati tehlikeye giriyor. Yani arkadaşlar böyle bir alem zamandayız ya. Dini don lastiğine çevirdiler."