T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Futbolcular yerine biz oruç tutarız" diyen Terim'e Cübbeli Ahmet'ten tepki: Ya sen antrenörlüğünü yap be adam!

Cübbeli Ahmet: İki antrenman yapması farz mı, vacip mi?

07 Haziran 2016 01:17

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, EURO 2016'da mücadele edecek futbolcuların oruç tutması için "Onların yerine biz tutarız" sözlerine, "Dini don lastiğine çevirdiler. Ya sen antrenörlüğünü yap be adam!" diyerek tepki gösterdi. 

Fatih Terim, TRT Spor ekranlarında Avrupa Kupası öncesinde soruları yanıtlandırmıştı.

Terim, maçların 'Ramazan Ayı'na gelmesi sebebiyle oyuncuların oruç tutup, tutmayacağı ile ilgili, "Eğer maça uzun zaman varsa, oyuncular oruç tutabilir. Ama iş varsa, sonra tutarlar. Bu sağlıkları için önemli çünkü. Biz onların yerine tutarız, zaten hep birlikte tutuyoruz" demişti.

 

"Herkes müftülük yapmasın, sen işini yapsana"

 

Cübbeli Ahmet, Fatih Terim'in bu sözlerine tepki gösterdi. "Fatih Terim fetva verdi" diyerek Terim'le alay eden Ahmet Mahmut Ünlü şunları söyledi: "Ya şimdi arkadaşlar herkes müftülük yapmasın ya. Be adam sen işini yapsana. 'O kadar sıcakta iki de antrenman yaparsa hayati tehlikesi var' diyor. E ben ne yapayım evinde otursun. Ya iki antrenman yapması farz mı vacip mi. Peki Ramazan orucu farz mı. E niye hayati tehlikeye giriyor. Yani arkadaşlar böyle bir alem zamandayız ya. Dini don lastiğine çevirdiler."

 

ETİKETLER

Cübbeli AhmetAhmet Mahmut Ünlüfatih terimoruç

İlgili Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla dava açıldı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın 1 yıla kadar hapsi isteniyor

Star Başyazarı Taşgetiren'den Cübbeli Ahmet Hoca'ya: Medya yüzü haline gelen tip, İslam'ın canına okuyor!

"Sözümona “Cemaat”imiz imtihan sorusunun çalınabileceğine hükmetmiş, İslam ne yapsın?"

Cübbeli Ahmet Hoca 2015'te teklif etmiş: PKK destekçileri ve Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkartılsın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta "vatandaşlıktan çıkarma" tartışmasını başlatmıştı

Cübbeli Ahmet Hoca: Kızımın gelinlik giymesine asla razı olmadım ama beceremedim, aciz kaldık

"Mum dibine ışık vermek misali, insan kendi çocuğunu yönetmekten aciz kalıyor''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24