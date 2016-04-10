Cübbeli Ahmet Hoca 2015'te teklif etmiş: PKK destekçileri ve Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkartılsın!

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 5 ay önce yaptığı bir sohbetinde "PKK destekçileri ve Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkartılsın" dediği ortaya çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Nişantaşı'nda 7 Haziran seçimlerinde yükselen HDP oylarını kast ederek "Silahsız da olsa Türk de olsa Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkartılsın" ifadesini kullandı.

Kasım 2015 tarihinde yapıldığı ortaya çıkan videoda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta gündeme getirdiği "Terör örgütü işbirlikçileri vatandaşlıktan çıkarılsın" çıkışını hatırlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarına ilişkin video şöyle: