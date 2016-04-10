T24 LogoT24 Logo
Politika

Cübbeli Ahmet Hoca 2015'te teklif etmiş: PKK destekçileri ve Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkartılsın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta "vatandaşlıktan çıkarma" tartışmasını başlatmıştı

10 Nisan 2016 11:31

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 5 ay önce yaptığı bir sohbetinde "PKK destekçileri ve Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkartılsın" dediği ortaya çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Nişantaşı'nda 7 Haziran seçimlerinde yükselen HDP oylarını kast ederek "Silahsız da olsa Türk de olsa Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkartılsın" ifadesini kullandı.

Kasım 2015 tarihinde yapıldığı ortaya çıkan videoda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta gündeme getirdiği "Terör örgütü işbirlikçileri vatandaşlıktan çıkarılsın" çıkışını hatırlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarına ilişkin video şöyle:

ETİKETLER

cübbeli ahmet hoca2015aylar öncevatandaşlıktan çıkarmanişantaşı kaşarlarıtekliferdoğanpkk destekçileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24