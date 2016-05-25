Cübbeli Ahmet Hoca: Kızımın gelinlik giymesine asla razı olmadım ama beceremedim, aciz kaldık

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü, Bolulu İşadamı Esat Palazoğlu ile evlendi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da katıldığı düğünde, Ahmet Ünlü "Kızımın gelinlik giymesinden asla razı olmadım" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, ''Tesettür şekilleri farklıdır fakat bizim şehir kılığında çarşaf kullandığımızı biliyorsunuz. Tabii laf geçmiyor. Kızlarımızın bazısı çarşaf giyiyor, bazısı giymiyor. Beceremedik, aciz kaldık. Mum dibine ışık vermek misali, insan kendi çocuğunu yönetmekten aciz kalıyor'' dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, endi sosyal medya hesabından kızı Yüsra Ünlü'nün Bolulu iş adamı Esat Palazoğlu ile hayatını birleştirdiği düğün törenine ilişkin çevresinden gelen eleştirilere yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca, şu açıklamaları yaptı:

"Malum bir düğünümüz oldu, kızımızı evlendirdik. Bu hususta ileri geri yorumlar olduğu haberini aldım. Bir açıklama yapma zorunluluğu hissettim. Benim açık sözlü olduğumu, hakkı söylemekten imtina etmediğimi bilirsiniz. Tabii biz erkek tarafı değiliz. Düğünün tertibi erkek tarafına ait idi. Onlar da ellerinden gelen en mükemmeli olsun diye gayret ettiler. Benim müdahale edemediğim durumlar oldu. Tesettür şekilleri farklıdır fakat bizim şehir kılığında çarşaf kullandığımızı biliyorsunuz. Tabii laf geçmiyor.

''Beceremedik, aciz kaldık''

Kızlarımızın bazısı çarşaf giyiyor, bazısı giymiyor. Beceremedik, aciz kaldık. Mum dibine ışık vermek misali, insan kendi çocuğunu yönetmekten aciz kalıyor. Bu düğünde dedik kadın erkek ayrı olsun. Bunu şart koştuk. Tamam dediler. Fakat bizim kızın bu şekil gelinlik giymesinden asla razı olmadım."

Düğün töreninde dua yapmaya çağrıldığını hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, "Dua etmeye çıktım fakat o tarafa bile dönmeden sırtımı vererek mahmur şekilde dua etmek durumunda kaldım. Yağmur nedeniyle düğün dışarıda olamayınca son dakika içeri alındı. Ben tabii pek takip edemiyorum. Hadisi şerifler okundu, Kuran-ı Kerim tilaveti oldu. Kaside ve ilahiler okundu. Fakat yorumlar iftira boyutuna varacak kadar. Kokteyl mi varmış, içki mi varmış gibi haşa. İçki olur mu Allah muhafaza. Tabii fitneciler durmadı.

''Kızımın gelinlik giymesinden de rahatsız oldum''

Kızımın gelinlik giymesinden de rahatsız oldum, nikahın orada kıyılmasını da istemedim ama sözümüz tutulmadı. Yani diyeceğim biz aciz kaldık. Ben bir kızın gelinlik giymesine asla razı olmam, kızım da olsa bu yanlıştır" ifadelerini kullandı.