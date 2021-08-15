Futbol tarihinin unutulmaz golcülerinden Gerd "Bombacı" Müller yaşamını yitirdi

Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in efsane oyuncularından Gerd Müller, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biri kabul edilen Bayern Münih'in efsane oyuncusu Gerd Müller, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Unutulmaz isim Alzheimer tedavisi görüyordu.

1964 yılında transfer olduğu Alman devinde 16 sezon geçiren Gerd Müller, Bayern Münih'te efsaneleşti. Bavyera ekibiyle çıktığı 607 maçta 566 gol atan Müller, Bundesliga'da 365 gol atarak lig rekoru kırdı.

Müller, Bayern Münih'le 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 kez o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası ve 1 kez Kupa Galipleri Kupası zaferleri yaşadı.

1'er kez Avrupa Şampiyonası ve Dünya kupası kazandığı Batı Almanya ile ise 62 maçta 68 gol attı. Kariyerinde 17 kez gol krallığı yaşayan unutulmaz isim bir kez de Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Attığı gollerden dolayı "Bombacı" lakabı takılan Müller, 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında forma giymişti.

TIKLAYIN - Alman futbolunun efsane ismi Gerd Müller'in başarılarla dolu kariyeri