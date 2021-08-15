Alman futbolunun efsane ismi Gerd Müller'in başarılarla dolu kariyeri
15 Ağustos 2021 16:13
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Futbolun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biri kabul edilen Bayern Münih'in efsane oyuncusu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. Unutulmaz isim Alzheimer tedavisi görüyordu.
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Attığı gollerden dolayı "Bombacı" lakabı takılan Müller, 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında forma giymişti.
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Müller, efsanesi haline geldiği Bayern Münih'te 607 maça çıkıp 566 gol kaydetmişti. Oynadığı döneme damga vuran Müller, 7 kez gol kralı olduğu Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) tarihinde 365 golle en skorer oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.
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15 sezon Bayern Münih forması giyen 'Bombacı' lakaplı Gerd Müller, Bayern Münih forması altında 4 kez lig şampiyonluğu, 4 kez de Almanya kupasına uzanırken, 7 kez gol kralı oldu. 427 lig maçında 365 gol atan Müller, 1971/72 sezonunda 40 gol atarak, Alman liginde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olma rekorunu geçen sezona kadar korumuştu. Robert LEwandowski, 41 golle efsane ismin rekorunu kırmayı başardı. 1972'de Avrupa ve 1974 yılında dünya şampiyonu olan kadroda yer alan Gerd Müller'in, milli takım kadrosunda 62 maçta 68 golü bulunuyor.
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Gerd Müller, futbolculuk kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Futbol Şampiyonası, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası, 4 Almanya şampiyonluğu, 4 Almanya Kupası, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Ballon d'Or ve 17 gol krallığı sığdırdı.
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Kulüp takımlarında çıktığı toplam 580 maçta 523 gol atıp 104 asist yaptı. Almanya Milli Takımı adına çıktığı 62 maçta ise 68 gol atmayı başardı.