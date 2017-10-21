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Medya

"Futbol tarihinin en ezik koreografisi" demişti; Sabah, Mevlüt Tezel'in yazısını kaldırdı

"Olsun, yavaş yavaş onlar da öğrenecek futbol kültürünü"

21 Ekim 2017 15:10

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Karabağ'ın Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldığı maçta taraftarın açtığı pankartı "En ezik koreografi" diyerek eleştirdi. Başta Azerbaycanlılar olmak üzere çok sayıda sporseverin tepki gösterdiği yazı, Sabah'ın internet sitesinden kaldırıldı. 

Mevlüt Tezel'in tepki çeken yazısında şu ifadeler yer alıyordu:

"Tarihinde ilk kez şampiyonlar Ligi'ne katılan Azerbaycan takımı Karabağ, ilk puanını evinde Atletico Madrid'e karşı aldı. 0-0 biten maçtan en ilginç görüntü ise Karabağ taraftarlarının A4 kağıtlarına 'Qarabağ' yazıp şeffaf dosyaya koyup koreografi yapmalarıydı. Futbol tarihinin en fakir, en ezik, en komik koreografisi bu olsa gerek. Olsun, yavaş yavaş onlar da öğrenecek futbol kültürünü."

Daha sonra yazıya erişmek isteyen okurlar ise, Google'da çıkan ilgili linke tıkladıklarında şu sayfayla karşılaştı:

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Sabah GazetesiMevlüt Tezelyazıen ezik koreografi

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