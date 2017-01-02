Futbol hakeminden Reina’daki terör saldırısı sonrası tepki çeken mesaj

İstanbul’da Reina isimli eğlence mekânında meydana gelen terör saldırısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli, sosyal medya hesabından “Noldu, Noel babanız hep hediye getirecek değil ya. İçtiğiniz rakı, biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim, avucunuzu yalayın” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Hakem Belli, sosyal medyada gelen yoğun tepkilerden sonra yaptığı paylaşımını sildi.

TFF'den açıklama

TFF, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Medyada yer alan ve TFF'ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.



"Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varandisiplin yaptırımlarına tabidir.



"İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir."

En az 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda teröristin, Reina'ya girerken görüntüleri ortaya çıkmıştı: