Futbol bu sezon sürprizlerle dolu!

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde mütevazı kadrolarıyla gösterdikleri üstün performansla futbolseverlerin beğenisini topluyor.

Premier Lig'de Leicester City'nin "peri masalı" olarak nitelenen şampiyonluk sevincinin ardından bu sezon da Avrupa futbolunda sürpriz takımlar benzer başarıları kovalıyor.

Transfere yüksek miktarlar ayırarak kurdukları iddialı kadrolarla mücadele eden Avrupa'nın dev kulüpleriyle baş baş mücadele eden Fransa'dan Nice, Almanya'dan Leipzig ve Hoffenheim ile Türkiye'den Medipol Başakşehir, liglerinde aldıkları başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil oluyor.

Fransa'da Nice fırtınası

Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice 13 hafta sonunda topladığı 32 puanla en yakın rakipleri Monaco ile Paris Saint-Germain'in (PSG) 3 puan önünde liderliğini koruyor.

Son 4 yılda üst üste şampiyonluklar yaşayarak lige damgasını vuran PSG karşısında zirvenin en iddialı takımı konumuna gelen Nice, sezonu ilk sırada tamamlayarak 58 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Sezon başında eski futbolcu, İsviçreli teknik adam Lucien Favre'yi göreve getiren Nice, tarihindeki en iyi 13 haftalık periyodunu geride bıraktı.

Balotelli yeniden doğdu

Fransa temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan golcü Mario Balotelli, daha önce özel hayatındaki problemleri ve dünyaca ünlü teknik direktörler Jose Mourinho, Roberto Mancini ve Brendan Rodgers'la yaşadığı tartışmalarla gündeme gelse de yeni takımında farklı bir profil çiziyor.

Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu formuyla dikkati çekerken, genç bir kadroya yapısına sahip takımının şampiyonluk yarışında ilk sırada yer almasına da önemli katkı sağlıyor.

Mali asıllı 23 yaşındaki Fransız golcü Plea, ligde 7 kez fileleri havalandırarak takımını gol yollarında rahatlattı. 21 yaşındaki Cyprien ise 4 gol ve 2 asistle takımının hücum gücüne katkı sağlarken, altyapıdan yetişen Koziello da yüksek tekniğiyle Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine adını yazdırmış durumda.

RB Leipzig devleri dize getirdi

Yedi yıl önce kurulmasına rağmen bu sezon Bundesliga'ya çıkarak önemli bir başarıya imza atan Leipzig, liderlik koltuğuna oturarak futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

Bundesliga'ya yükselen takımlar arasında ilk yılında en iyi sezon başlangıcına imza atan ekip unvanını ele geçiren Leipzig, 11 haftada topladığı 27 puanla Bayern Münih ile Borussia Dortmund'u geride bırakarak liderlik koltuğunda yer alıyor.

Bu sezon 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Almanya temsilcisinde forvet Timo Werner ile İsveçli orta saha oyuncusu Emil Forsberg'in performansı öne çıkıyor. Alman golcü Werner 5 gol ve 4 asist, Forsberg ise 5 asistin yanı sıra 5 kez de fileleri havalandırarak Leipzig'in attığı 23 golün 19'una doğrudan katkı yaptı.

29 yaşındaki Nagelsmann Hoffenheim'ı zirveye taşıyor

Bundesliga'da bu sezonun flaş takımları arasında Hoffenheim da bulunuyor. Ligde 11 haftanın ardından yenilgi yüzü görmeyen Hoffenheim'da 29 yaşındaki teknik direktör Julian Nagelsmann'ın başarısı konuşuluyor.

2015-2016 sezonunun 21. haftasında, düşme hattında devraldığı Hoffenheim'ı ligde tutmasının ardından görevine devam ederek lig tarihinin en genç teknik direktörü unvanını kazanan Nagelsmann, bu sezon ise takımıyla zirve mücadelesi veriyor. Ligde aldığı 5 galibiyet ve 6 beraberlikle 21 puan toplayan Hoffenheim, lider Leipzig'in 6 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Başakşehir yenilmedi

Abdullah Avcı yönetiminde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından 29 puanla lider konumda bulunan Başakşehir, Avrupa'nın yenilgi yüzü görmeyen takımları arasında bulunuyor.

Ligde son 13 yılın en fazla puan toplayan takımı olarak da dikkati çeken Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca üstün performansıyla öne çıkıyor.



Ligde 4 gol ve 3 asistle takımına katkı veren 26 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir'in sezon başında çıktığı Avrupa maçlarında da 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Milli takımın kalesini koruyan Volkan Babacan ise 11 maçta kalesinde sadece 7 gol görerek Bursasporlu Harun Tekin ile ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda bulunuyor.