Futbol âşığı Rus güzel

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Kadınlar Futbol 2\'nci Ligi\'nde mücadele eden 1207 Antalyaspor\'un, sahasında Nusaybin Gençlik Spor\'u 4-0 yendiği maçı, Rusya\'da 2015 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Moskova güzeli seçilen Olga Kondakova da izledi. Antalya tatilinde futbol sevgisinden dolayı stada gelen Rus güzel, kadın futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Türkiye Kadınlar Futbol 2\'nci Ligi ekiplerinden 1207 Antalyaspor, sahasında Nusaybin Gençlik Spor\'u ağırladı. Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci Sahası\'nda oynanan maçı Antalya temsilcisi, Kevser, Habibe, Melisa, Melis\'in golleriyle 4-0 kazandı. Ligde oynadığı iki maçı da kazanan 1207 Antalyaspor, pazar günü deplasmanda 7 Eylül Gençlik Spor ile karşılaşacak. 1207 Antalyaspor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, \"Ligde iki maçı da kazanarak büyük sevinç yaşadık. Aydın deplasmanına galibiyet için gideceğiz\" dedi.

1207 Antalyaspor\'un sahasındaki maçı, 2015 yılında Rusya\'da düzenlenen güzellik yarışmasında Moskova güzeli seçilen Olga Kondakova da izledi. Spora ve futbola ilgisinden dolayı tatilinde 1207 Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izleyen Rus güzel, kadın futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi. 1207 Antalyaspor forması giyen Kondakova tribündeki taraftardan yoğun ilgi gördü.



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