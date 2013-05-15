Futbol aşığı Brezilya yolunda can verdi

ABD’li bir futbol aşığı, yaşadığı kentten Dünya Kupası’nın oynanacağı Brezilya’ya yürüyerek gitmek için başladığı yolculukta trafik kazasının kurbanı oldu.



Seattle kentinde yaşayan Richard Swanson, 2014’te Brezilya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na yürüyerek gitmek ve yolculuğunu sosyal medyadan paylaşmak için 16 bin kilometrelik yolculuğa çıkmıştı. Yazın Brezilya’nın Sao Paulo kentine ulaşmayı planlayan Swanson, Oregon eyaletinde bir kamyonun altında kalarak can verdi.

Facebook sayfasında açtığı ‘Breakaway Brazil’ adlı sayfada yolculuğu hakkında bilgi paylaşan Swanson, henüz birkaç hafta önce Seattle’dan yola çıkmış ve birkaç yüz kilometreyi geride bırakmıştı.

42 yaşındaki futbol aşığı, futbol topuyla tamamlamayı amaçladığı yolcuğunda, Oregon’un Lincoln City kentine ulaştığı esnada bir kamyonun altında kalarak can verdi.



Çocuklar için futbol topu alacaktı



Facebook takipçileri, yol kenarında yürüdüğü esnada kamyonun altında kalan Swanson’ın ölümüyle şok geçirirken, üzüntülerini Facebook’ta paylaştı.

Arkadaşları tarafından ‘iyi bir koşucu, futbol aşığı ve Pasifik Kuzeybatı yakasını gezmeyi seven bir insan’ olarak tanımlanan Swansın, ‘One World Futbol Project’ adlı yardım kampanyasını destekliyordu. Kampanya kapsamında, az gelişmiş ülkelerdeki çocuklara futbol toğu göndermeyi amaçlayan Swanson, yolculuğu esnasında topladığı takipçilerle desteğini güçlendirmek istiyordu.

New York Daily News sitesinin haberine göre, grafik tasarımcısı ve özel soruşturmacı görevleri yapan, iki çocuk babası Swanson 101’inci Anayol üzerinde hayatını kaybetti. Eşyaları arasında sürekli yanında taşıdığı futbol topu da bulundu.