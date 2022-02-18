Füsun Eczacıbaşı, İspanya Kraliçesi’nden ‘Uluslararası Sanata Destek Ödülü’ alacak

T24 Kültür Sanat

SAHA-Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı’nın çalışmaları, Madrid merkezli Callia Vakfı tarafından “Uluslararası Sanata Destek Ödülü”ne değer görüldü. Eczacıbaşı’na ödülü, 22 Şubat’ta Madrid’deki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenecek törende İspanya Kraliçesi Sofia takdim edecek. 2015 yılından itibaren etik ve ahlaki değerler çerçevesinde sanata destek ve filantropi alanındaki çalışmalarından ötürü İspanya ve Güney Amerika’nın önde gelen sanat destekçilerine verilen ödül, bu yıl ilk kez uluslararası bir isme veriliyor. Ödülün, “Füsun Eczacıbaşı başkanlığındaki SAHA-Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin sanat adına dünya çapında bir dayanışma ve filantropi modeli yarattığı” gerekçesiyle verildiği bildirildi. 2011’de kurulan ve 10. yılını kutlayan SAHA, bugüne kadar Türkiye’den 400’ün üzerinde sanatçı, küratör, yazar ve sanat inisiyatifinin projesini, 43 farklı ülkede kâr amacı gütmeyen 170 müze, bienal ve sanat kurumuyla işbirliği yaparak ve kaynak sağlayarak destekledi.



Ana Kraliçe Sofia

Callia Vakfı tarafından ödül töreni öncesinde, uluslararası davetlilerle birlikte SAHA Yönetim Kurulu üyelerinin katılacağı iki günlük özel bir program hazırlandı. Füsun Eczacıbaşı, 20 Şubat’ta düzenlenen uluslararası konferans programına SAHA’nın sanata destek projelerinden yola çıkarak “Sanatçıları dünyaya açmak: İşleyen modeller” başlıklı bir panele davet edildi. İspanya Kraliçesi’nin katılacağı 22 Şubat’taki ödül töreninde de Füsun Eczacıbaşı’nın konuşmasının ardından SAHA’nın 10 yıllık yolculuğundan kesitler sunan kısa bir film gösterilecek.

Bu yıl Füsun Eczacıbaşı’na verilecek uluslararası ödülün yanı sıra İspanyol destekçi ödülünü Maria Jose Jove Vakfı’nın Başkanı Felipa Jove ve Latin Amerikalı destekçi ödülünü ABD’deki koleksiyon ve aile vakıflarıyla bilinen Jorge & Darlene Pérez çifti alacak. Metropolitan Sanat Müzesi Direktörü Max Hollein, Madrid Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi Direktörü Tomás Marco ve Meksika Ulusal Sanat Müzesi Direktörü Carmen Gaitan’ın seçici kurulunu oluşturduğu ödül, daha önce Metropolitan Sanat Müzesi’nin en uzun süreli direktörü Philippe de Montebello, Alba Dükü Carlos Fitz-James Stuart, Meksika’daki Soumaya Müzesi’nin kurucusu Carlos Slim ve Venezuelalı koleksiyoner Patricia Phelps de Cisneros gibi isimlere verildi.

2022 yılı “Spanish Patron” (İspanyol Sanat Destekçisi) ödülünü, çocukluk ve sosyal kapsayıcılığa odaklanan ve kâr amacı gütmeyen Maria Jose Jove Vakfı’nın başkanı Felipa Jove alıyor. 2003 yılında kurulan Maria José Jove Vakfı, aralarında Picasso, Léger, Miró, Dalí, Kandinsky, Louise Bourgeois, Kiefer ve Gormley gibi sanatçıların yapıtlarının de bulunduğu 600’den fazla sanat eserine sahip. “Latin American Patron” (Latin Amerikalı Sanat Destekçisi) Ödülü’nün sahipleri Jorge ve Darlene Pérez çifti de; sanatçılar, küratörler ve kamu için düzenli programlama ve misafirlik programı imkânı sunan deneysel bir sanat alanı olan El Espacio 23’ün, kültürel topluluklara ödenek sağlayan, kâr amacı gütmeyen Jorge M.Pérez Aile Vakfı’nın ve yine kültürel organizasyonları destekleyen The Pérez CreArte Programı’nın kurucuları.

SAHA 10 yaşında



SAHA, 2011 yılında Türkiye’den görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı, küratör ve yazarların üretim ve gelişim ortamlarını desteklemek, uluslararası sanat kurumları ve ağları ile etkileşimlerini artırmak amacı ile kuruldu. Türkiye sanatı için evrensel sanat ekosistemiyle bütünleşen bağımsız bir “saha” oluşması adına birlikte çalışmanın önemine inanan SAHA, Türkiye’nin sanatsal üretimine karşılıksız destek oluyor. Dernek, kurduğu ortaklıklarla yurtdışındaki misafirlik ve araştırma programlarına Türkiye’den sanat profesyonellerinin katılımını sağlarken, İstanbul’da açtığı SAHA Studio’da davet ettiği sanatçı ve küratörlerin yeni çalışmalar ortaya koymaları ve iletişim ağlarını geliştirmeleri için çalışıyor. Yurtdışındaki sanat kurumları ve profesyonellerinin Türkiye’de araştırma yapmasına, davet ettikleri sanatçı ve küratörlerle yeni projeler üretmesine yardım ediyor. Bağımsız sanat üretiminin sürdürülebilirliği adına Türkiye’nin farklı bölgelerindeki güncel sanat bienallerine, sanat inisiyatiflerine ve sanat yazarlarına yönelik çeşitli fon ve programlar geliştiren SAHA’nın çalışmaları derneğin internet sitesi www.saha.org.tr adresinden izlenebilir.

İZLEYİN: Çağdaş sanatın SAHA’sı

Füsun Eczacıbaşı kimdir? Füsun Eczacıbaşı, 1986 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden ‘yüksek mimar’ olarak mezun oldu. İnsan hakları, ekoloji, doğa ve eğitim alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşuna destekçi veya danışma kurulu üyesi olarak hizmet verdi. SAHA Derneği’nin kurucularından olan Eczacıbaşı halen SAHA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Tate Uluslararası Danışma Kurulu, Documenta Dostları, Art Basel Küresel Hamiler Konseyi ve Castello di Rivoli Dostları gibi birçok uluslararası sanat kurumuna üye olan Füsun Eczacıbaşı, Türkiye’nin Venedik Bienali sergilerinde uzun süreli bir mekânda yer almasını sağlayan destekçileri arasında bulunuyor. Eczacıbaşı, son olarak New York’un önde gelen güncel sanat müzelerinden New Museum’un Uluslararası Liderlik Konseyi’nde eş başkanlık görevine üstlendi ve New Museum Mütevelli Heyeti’ne katıldı.