'AKP'yle savaştan kaçan şerefsizdir' diyen Furkan Vakfı'nın Sincan temsilciliğini mühürlediler

Bir süredir AKP karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Furkan Vakfı'nın Ankara Sincan'daki temsilciliği mühürlendi.

Furkan Grubu'nun lideri Alparslan Kuytul, bir süre önce konferanslarının AKP tarafından engellendiğini belirterek "Eğer AKP bize savaş açtıysa savaştan kaçan şerefsizdir. Eğer geri adam atarsak Allah belamızı versin" demişti.

Daha önce konferanslarının engellendiğini ve afişlerinin zabıtalar tarafından toplatıldığını belirten Furkan Vakfı, şimdi de Sincan temsilciliklerinin mühürlendiğini duyurdu.

Vakfın sitesinden yapılan açıklamada, Kur'an eğitimi verilen temsilciliklerinin "jet hızıyla" mühürlendiği belirtilerek "Muhafazakâr söylemlerle yola çıkıp seçmenlerin oylarını alan Ak parti, artık tanınamaz halde" ifadeleri kullanıldı.

Siteden yapılan açıklama şöyle:

"Devletin içine sızdırılan bir paralel cemaat yüzünden, bütün İslami çalışmalara "potansiyel paralel" gözü ile bakan ve "etkin mücadele"edeceğini söyleyen AKP harekete geçti ve Ankara-Sincan’da Kuran dersi verdiği için FURKAN İLİM VE HİZMET DERNEĞİ SİNCAN TEMSİLCİLİĞİ’ni kapattı!

Sebep ise; Kuran-ı Kerim dersinin veriliyor olması!

Yıllardır aynı eğitim programını uygulayan Furkan Vakfı, her zamanki gibi Kuran-ı Kerim dersi veriyor, insanlara Allah azze ve celle’nin kitabını öğretiyordu.

Dernekler müdürlüğü görevlilerinin "Vakfı teftiş etme"bahanesiyle "durumun uygunsuz" olduğunu söylemesi ve bundan dolayı"temsilciliğin kapatılacağını" tebliğ etmeleri ve jet hızıyla bu kararı Valilikten onaylatmaları ertesi gün de Temsilciliği mühürlemeleri, akıllara baskı dönemlerinde yapılanları getirdi."

Temsilciliğin mühürlenmesine tepki gösteren birçok cemaat mensubu vakfın önünde toplandı.