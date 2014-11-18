Furkan Vakfı Başkanı: AKP bize savaş açtıysa, savaştan kaçan şerefsizdir

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, konferans vermek için kira izinlerinin iptal eden AKP'ye yönelik olarak, "Eğer AKP bize savaş açtıysa, savaştan kaçan da şerefsizdir" diye konuştu.

Salonların AKP'ye yakın isimlere kiralandığını ancak kasıtlı olarak Furkan Vakfı'na kiralanmadığını ileri sürün Kuytul, "Eğer AK Parti bize savaş açtıysa savaştan kaçan da şerefsizdir. Eğer geri adam atarsak Allah belamızı versin" dedi.

Kuytul şunları söyledi: "Bu salonlar sizin babanızın malı mı? Nihat Hatipoğlu, Ömer Döngeloğlu gelince salon var da bize mi yok?

Sizin kararınızı tanımıyorum. Biz sizi iyi bilmişiz. Meğer siz başkalarının emrine girmişsiniz. Artık sizin yüzünüzü gördük. Eğer AK Parti bize savaş açtıysa savaştan kaçan şerefsizdir.

Savaştan kaçan namerttir. Eğer geri adım atarsak Allah belamızı versin. Yaptığınızı bütün Türkiye’ye anlatacağız. Sizin yetkiniz varsa bizim de ağzımız, rabbimiz var. Yaptığınızı bütün Türkiye’ye anlatacağız."