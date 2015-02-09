Furkan Vakfı: Salonlar ve şubelerden sonra kapatma sırası cemaatlere gelecek

Furkan Vakfı'nın Ankara Sincan’daki şubesi mühürlendi. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul “Şimdi, bize yapılıyor. Sıra diğer cemaatlere de gelecek. Türkiye, 1940'lara dönüyor” dedi.

Bugün'de yer alan habaere göre Alparslan Kuytul, vakfın Ankara Derneği Sincan Temsilciliği'nin kapatıldığını duyurdu. Vakfın Sincan şubesine cuma günü mesainin bitmesine bir saat kala polisin geldiği bilgisini paylaşan Kuytul, emniyet görevlilerinin "Yarın burayı boşaltın, burayı mühürleyeceğiz" dediğini ifade etti.

'Türkiye, nereye gidiyor?'

"Türkiye nereye gidiyor" diye soran Kuytul, "Demiştim, bu yalnızca salonlar yasaklamakla kalmaz, şimdi şubeleri kapatmaya başladılar, bakalım yarın ne olacak" sözleriyle endişelerini dile getirdi.



İktidar partisinin, vakıfta öğrencilerin 15 tatili dolayısıyla kültürel faaliyetler kapsamında Kur'an okunmasından rahatsızlık duyduğuna dikkat çeken Kuytul, "AKP'nin döneminde olan şeylere bakın. AKP, her gün 'paralel paralel paralel' derse olacağı bu.

‘1940’lara dönüyoruz’

Bütün İslam düşmanlarının eline koz verildi. Cumhurbaşkanı her gün 'Paralel' diyor, paralel dedikleri o cemaati tasfiye ediyorlar, yerine eskileri getiriyorlar" dedi.



"Şimdi, bize yapılıyor. Sıra diğer cemaatlere de gelecek" diyen Kuytul, "Türkiye, yavaş yavaş 1940'lara dönüyor. Bu halleriyle bir de başkanlık sisteminden bahsediyorlar. Daha başkanlık sistemine geçmeden siz baskıcı olmaya başladınız, bir de başkan olsanız ne yapacaksınız?” diye konuştu.

‘Hiçbiri iflah olmadı’

“Bugüne kadar hiçbir diktatör iflah olmamıştır. Eninde sonunda mağlup olmuştur. Zulüm, devam etmez. Bunlar, kendilerini tenkit eden bir kimseye izin vermek istemiyorlar. Hiç kimse tenkit etmeyecek bunları" diyerek ekledi: "Neden, Allah’mısın, peygamber misin, neden?"

‘Onlar 'musa'ları kesmek istiyor’

“Allah isterse bir hareketi mahzenlerde, evlerde, cami köşelerinde de büyütür. Onlar, Musa'ları kesmek istiyorlar. Bir Musa'yı kesmek için Firavun, bütün erkek çocukları kesiyordu, kurtulabildi mi Musa'dan. Allah'ın istediğini kimse engelleyemez, onların beklemedikleri gelişmeleri Allah sağlar, kendileri kaybeder.”