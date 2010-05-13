Füreya Koral doğumunun 100. yılında anılıyor

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Türkiye’nin her yanından Füreya’ya merhaba

Çamura farklı anlamlar, yorumlar katan ilk seramik sanatçılarımızdan Füreya Koral’ın eserlerinde ve yaşamında kuşa ve kuş evlerine olan sevgisi hep ön planda olmuştur. Füreya Koral’ın kuş evlerine olan sevgisi sanatçının doğumunun 100. yılında açılan serginin konusunu belirliyor. Türkiye’nin farklı illerinden pek çok seramik sanatçısı ve Güzel Sanatlar Fakülteleri lisans ve lisans üstü öğrencilerinin eski kuş evlerini anlattığı yapıtları sergileniyor.Füreya Koral 37 yaşında sağlık sorunları sebebiyle İsviçre’ye gitmesiyle seramik sanatıyla tanışır. İsviçre ve Paris’te resim, heykel ve seramik çalışmaları yapar. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi Füreya’yla birlikte tabak gibi, fincan gibi hususi iş görenler bile bizimle bir sevgili nazıyla, edasıyla konuşuyorlar.Serginin düzenleyicilerinden Rabia Çapa sergiyle ilgili şunları söyledi: “Füreya Koral’ın doğumunun 100. yılında böyle bir sergi açma fikri hocamız Lerzan Özer’den çıktı. Bu proje bir yılı aşkındır düşünülüyordu. Bu süre içerisinde farklı illerdeki birçok üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ve seramik sanatçılarına davetler yolladık. Onlar da severek bu projeye dahil oldular ve yüzü aşkın seramik sanatçısı kendi yorumlarıyla kuş evleri yaptılar. Kuş evleri her geçen gün yok oluyor. Amacımız bu sergiyle beraber kuş evlerine de dikkat çekmek ve evlerde, bahçelerde tekrar kuş evlerinin var olmasını sağlamak.”İzmir’den bu sergiye dahil olan Hümeyra Bezciler de sergiyle ilgili şunları söyledi: “Biz Füreya’ya İzmir’den merhaba diyoruz. Füreya Koral’ın öğrencisi olan Tüzüm Kızılcan’la beraber Dokuz Eylül Üniversitesi olarak İzmir’in tarihi binalarını kuş evleri halinde tasarladık. Biz bu çalışmamızla hem İzmir’in çok kültürlülüğünü anlatıyoruz hem de tarihi binalara ve kuş evlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Füreya Koral kadın hareketi için bir idol. Seramik sanatı onunla bilindi, onunla değer kazandı.”Serginin ikinci haftası “Kadın Başına Bir Festival” kapsamında Maçka Sanat Galerisi’nde Ayşegül Sönmez, Rabia Çapa, Melike Abasıyanık Kurtiç ve Candeğer Furtun’un katılacağı Füreya Koral’ın sanatçı kişiliği ve üretimi üzerine bir söyleşi yapılacak. Füreya Koral gibi devrinde kadınlara ve seramik sanatına öncü olmuş bir kadını tanımak ve her geçen gün yok olan kuş evleriyle tanışmak isteyenler için sergi, 5 Haziran 2010 tarihine kadar açık.Yazı: Nil Çokluk / Neslihan Yeler (MİHA)