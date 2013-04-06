Füniküler hattında havalandırma boşluğuna düşen öğrenci öldü!

Kabataş’ta bir lise öğrencisi, füniküler hattının havalandırma boşluğuna düştü. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, havalandırma boşluğunda koruyucu mazgal bulunmadığı iddiası akıllara ‘ihmal’ ve hırsızlık ihtimallerini getirdi.



Kabataş’taki füniküler hattında bir ölüm meydana geldi.

Arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Akşam saatlerdinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre lise öğrenciesi Masum Bilim ve arkadaşları füniküler hatının üzerinde şakalaşmaya başladı.

Bu sırada Bilim, üzerinde mazgal olmayan havalandırma boşluğundan aşağıya düştü.

7 metrelik mesafeden zemine çakılan liseli genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Bilim’in ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.

Havalandırma boşluğunun üzerinde koruyucu mazgal bulunmadığı iddiaları üzerine, soruşturma başlatıldı.