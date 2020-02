Funda Eryiğit: Kadınlardan çıkacak fikirlerin yok sayıldığı her topluluk eksiktir

Oyuncu Funda Eryiğit, kadının üretime katılmadığı, kadınlardan çıkacak fikirlerin yok sayıldığı her sektör, her topluluğun eksik olduğunu söyleyerek, "Erkek ve kadın ancak birlikte var olabildiğinde insanlığı daha iyi bir noktaya götürebilir" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Eryiğit, Adnan Şenses'in öldüğünü dün öğrediğini belirterek, "Sanki hiç ölmeyecekmiş gibiydi" ifadesini kullandı.

Eryiğit'in söyleşisi şöyle:

◊ Hakkınızda şaşırtıcı ama gerçek ne söylersiniz?

- Yüksek derece miyopum. Herkes şaşırır mı bilmiyorum ama...

◊ En son ne öğrendiniz?

- Adnan Şenses’in öldüğünü dün öğrendim. Hiç ölmeyecekmiş gibi geliyordu herhalde.

◊ ‘Canım Ailem’ sonrası ekranda birçok projede yer aldınız. Güzellik kavramı ve yaptığınız iş arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Sizce aldığınız işlerde fiziğin önemi ne?

- Güzellik televizyonda ya da ticarette daha çok aranılan bir şey. Buna göre güzel olmanın da belli standartları var. Güzel olanı izliyoruz, evet. Ama güzel olanı izlemekle, güzel olan bir şeyde anlam bulmak arasında fark var. Birinin beni güzel bulması tabii ki hoşuma gidiyor ama sürekli güzel olup olmadığımla ilgili konuşulursa rahatsız olurum.

◊ Güzel olduğunuzu ne zaman keşfettiniz?

- 15 yaşında, liseye yeni başlamıştım, hazırlık sınıfındaydım. Üst sınıflardaki erkeklerden bahçede dolaşma teklifleri geliyordu. İlk kez o zaman güzel olduğumu düşünmüştüm.

◊ Hayatınızda ne olmasa siz eksik olursunuz?

- Arkadaşlarım.



◊ Aşkın sizdeki karşılığı?

- Heyecan.



◊ Hangi özelliğiniz hayatınıza yeni girenleri şaşırtır?

- Beni gözlükle gördüklerinde şaşırıyorlar genelde.



◊ 15 yaşındaki Funda’yı bugün görseniz ne öğütlersiniz?

- “Sakin ol” derdim. Kendinle olan derdin düşündüğün kadar önemli değil. Hayatı yaşa, hayatı daha çok yaşa. Zaten o hayatın içinde var olacaksın, kendini aramana gerek yok.

Erkek egemenliğini yaşamamış bir kadın yoktur

◊ Yeni diziniz ‘Can Kırıkları’ hakkında ser verilip sır verilmiyor. Nedir dizinin öyküsü?

- Özetle iki kadın polisin geçmişleriyle hesaplaşma hikâyesi.

◊ Günümüz Türkiye’sinde polis olmak ister miydiniz?

- İstemezdim. Silahları sevmiyorum.

◊ Polislik gibi erkek egemen bir iş ortamında kadın olmaya dair neleri sorguladınız?

- Bu sadece polis olmakla ilgili değil, bütün sektörlerde erkek egemen bir yapı var. Her kadının böyle bir ortama uyumlanmak için, uyumlanmak istiyorsa tabii, kendi yöntemleri vardır. Doğru ya da yanlış... Ama kadının üretime katılmadığı, kadınlardan çıkacak fikirlerin yok sayıldığı her sektör, her topluluk eksik. Erkek ve kadın ancak birlikte var olabildiğinde insanlığı daha iyi bir noktaya götürebilir.

◊ Siz kendi iş alanınızda erkek egemenliğine ya da baskısına maruz kaldınız mı?

- Erkek egemenliğini yaşamamış bir kadın yoktur. Mesela seslendirme yapmaya başladığımda şansımın erkeklerden daha az olduğu söylendi. Erkek sesi daha güvenilir bulunuyormuş!