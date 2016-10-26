Fulya Özdemir'in katilininin ifadesi: Ayrılmak istedi, kafasına defalarca vurdum

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde İsviçre’den gelerek Türkiye’ye yerleşen 29 yaşındaki Fulya Özdemir'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 32 yaşındaki Atila Matka, ilk ifadesinde, "Hatırlamadığım kadar kafasına defalarca, şuursuzca vurdum. Sinirden ben de bayılmışım. Bir süre sonra uyandığımda Fulya'nın öldüğünü gördüm. Şaşkınlık içinde yer aradım. Battaniyelere sararak götürdüm. Burada karnından defalarca bıçakladım. Tekrar battaniyeye sararak, üstünü taşlarla kapattım" dedi.

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan Fulya Özdemir, geçen yıl Kaş merkezdeki Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada yaşamaya başladı. 15 Ekim'den bu yana kızından haber alamayan İsviçre'de yaşayan baba Eyvaz Özdemir, Kaş'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatılırken, aramalar Fulya Özdemir'in arkadaşı Atila Matka'nın evinin yakınlarında yoğunlaştırıldı. Genç kadının cenazesi önceki akşam evin yakınındaki dağlık arazide battaniyeye sarılmış ve üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesine rastlanan Fulya Özdemir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kızının cenazesini alan baba Eyvaz Özdemir, toprağa vermek üzere Ankara'ya götürdü.

Şüpheli tutuklandı

Cinayet şüphesiyle aranan Atila Matka ise önceki gün gece Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'ne bağlı Karıştıran Beldesi'nde jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüpheli Matka, saklandığı evde kendisine yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen dayısı İsmail Ç. ile gözaltına alındı. Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen Atila Matka tutuklanırken, İsmail Ç. ise serbest bırakıldı.

Cinayet şüphelisinin Kaş Cumhuriyet Savcılığı tarafından SEGBİS yöntemiyle sorgulandığı kaydedildi.

'Fulya ayrılmak istedi'

Kırklareli Yarı Açık Cezaevi'nden firari olduğu, Kaş'ta kaçak yaşadığı ve gayriresmi şekilde çalıştığı belirtilen Atila Matka ile Fulya Özdemir arkadaşlığının bir süre önce hayvan alışverişi sırasında başladığı belirtildi. Özdemir ve Matka'nın arkadaşlığının kısa sürede ilerlediği kaydedildi. Genç kadının, cezaevi firarisi olması başta, birçok sırrını öğrendiği Atila Matka'dan kısa süre önce ayrılmak istediği ve cinayetin de bu nedenle işlendiği tahmin ediliyor.

'Defalarca bıçakladım'

Atila Matka'nın yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadede, Fulya Özdemir'in olay yeri olan eve kendi arabasıyla geldiğini anlattı. Özdemir'in kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Matka, ifadesinde cinayeti şöyle anlattı:

"Beni artık istemediğini, ayrılmamız gerektiğini söyledi. Beni reddetti. Beni tehdit etti. Buna çok sinirlendim. Hatırlamağım kadar kafasına defalarca, şuursuzca vurdum. Sinirden ben de bayılmışım. Bir süre sonra uyandığımda Fulya'nın öldüğünü gördüm. Şaşkınlık içinde yer aradım. Battaniyelere sararak olay yerine götürdüm. Burada karnından defalarca bıçakladım. Tekrar battaniyeye sararak, üstünü taşlarla kapattım. Daha sonra oradan ayrıldım. Fulya'nın arabasını evinin önüne bırakarak, telefonumun sim kartını parçalayarak Kaş'tan ayrıldım. Lüleburgaz'a geldim."