İsviçre'den gelip Türkiye'de yaşamaya karar veren kadın bıçaklanarak öldürüldü

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan Fulya Özdemir, geçen yıl Kaş merkezdeki Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada yaşamaya başladı. İsviçre'de yaşayan baba Eyvaz Özdemir, en son 15 Ekim'de görüştüğü kızından haber alamayınca Kaş'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki tüm koylarda, Kalkan, Patara, Üzümlü, İslamlar ve Bayındır mahallelerinde Fulya Özdemir'i bulabilmek için arama çalışması başlattı. Fulya Özdemir'in arkadaşı 32 yaşındaki A.M.'nin oturduğu lojmanın yakınlarında aramayı yoğunlaştıran ekipler, genç kadının dün saat 21.00 sıralarında evin yakınında çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, iki battaniyeye sarılarak üzeri taşlarla kapatılmış halde cesedini buldu. Özdemir'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, cinayet şüphesiyle aranan A.M. ise dün gece Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde yakalandı. A.M.'nin işlemleri için Kaş'a getirileceği belirtildi.

'Ben böyle mutluyum baba'



Kızının İsviçre'de bankacılık eğitimi aldığını ve 6 dil bildiğini anlatan Eyvaz Özdemir, bir süre Zürih'te bir bankada çalıştıktan sonra 'Bu işi sevmiyorum' diyerek Kaş'a yerleşmek istediğini, burada cam süs eşyası üretmek, resim yapmak, ağaç işleriyle uğraşmak istediğini söylediğini kaydetti. Bunun üzerine Kaş'ta kiraladığı evde atölye kuran kızının eylül ayında yanına geldiğini aktaran Eyvaz Özdemir şunları anlattı:

"Kaş'ta yalnız yaşıyordu. 'Ben böyle mutluyum baba' dedi. Kasım ayı başında Zürih'e gelip annesinin yanında kalan eşyalarını alacağını söyledi. En son 15 Ekim günü telefonla görüştük. Çok arkadaşı vardı. Ancak burada bir otelde çalışan, yavru köpek alışverişi sırasında tanıştığı adı 'A' olan bir gençle arkadaşlığı olduğunu biliyorum. Arkadaşlığının dostluk olduğunu söyledi. Ancak A.'nın platonik olarak kızıma tutulduğunu zannediyorum. 15 Ekim günü akşam saatlerinde İsviçre plakalı arabasıyla A.'nın çalıştığı otele gidiyor. Oradan A.'yı alarak Kaş'ın Büyük Çakıl mevkisindeki A.'nın kaldığı eve gidiyorlar. A. saat 02.30 sıralarında aynı otelde çalıştığı U. adında arkadaşına telefon ederek, eve gelmesini istiyor. Fulya'nın arabasını alarak, kızımın evinin önüne park ediyor. Kendisi motosikletle eve dönüyor. 16 Ekim sabahı, çalıştığı otele ait başka bir otele gidiyor. Orada telefonlarının sim kartlarını çıkararak ayrılıyor. Bir daha dönmüyor. Bunları hepsi işyeri kameralarında mevcut. Ayrıca bana ilk haberi veren de A.'nın çalıştığı otelin sahibi."

Katil zanlısı Lüleburgaz'da yakalandı



Fulya Özdemir'in katil zanlısı olarak aranan Atilla M., dün gece Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'ninin Karıştıran Beldesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Atilla M., saklandığı evde kendisine yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen ve akrabası olduğu belirtilen İsmail Ç., ile gözaltına alındı. Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda soruşturmaları tamamlanan Atilla M., ile İsmail Ç., bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.