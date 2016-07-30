Fuhuş ihbarından uyuşturucu serası çıktı

İstanbul'da polis, Büyükçekmece'deki lüks bir villaya baskın düzenledi. Fuhuş ihbarının gerçek olmadığı; villanın uyuşturucu yetiştirmek için özel düzeneklerle Sera eve dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Evde 409 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda, Türkoba Mahallesi'nde bir villada fuhuş yapıldığı belirtildi. Bunun üzerine, polis, ihbarın doğruluğunu araştırmak için çalışma başlattı. Villanın çevresinde fiziki takip yapan sivil polisler, fuhuş bilgisinin doğru olmadığı sonucuna ulaştı.

Villa çevresinde araştırma yapan ekipler, içeriden esrar kokusu geldiğini fark etti. Durum Cumhuriyet Savcılığına bildirildi. Bunun üzerine adreste arama kararı alındı. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri villaya operasyon düzenledi. İçeriye giren polisler, evin Hint keneviri yetiştirilmek için özel ışık ve havalandırma düzenekleriyle seraya dönüştürüldüğünü belirledi. Hint kenevirini kurutarak esrara dönüştürdükleri belirlenen 26 yaşındaki E.B. ile 36 yaşındaki E.K. gözaltına alındı. Evdeki aramalarda, 409 kök Hint keneviri, 4 bin 196 gr esrar, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.