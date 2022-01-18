Fuat Uğur: Ortada, yalanlanmayan bir hakikat var; bu durumda Kılıçdaroğlu Pensilvanya görüşmesini kabul etmiş olmuyor mu?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dişçisinin odasında Pensilvanya ile görüştüğü iddiasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, CHP'nin sessiz kaldığını söyleyerek, "Orta yerde bir hakikat var yalanlanmayan, sükût ikrardan gelir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeyi kabul etmiş olmuyor mu?" dedi.

Uğur, şöyle devam etti.

"Galiba ediyor, çünkü o dişçinin kim olduğu artık ortaya çıktı. Tam 8 yıl başdanışmanlığını ve ağız-diş bakımını yapmış olan Ali Arif Zeybek. Kendisi konuşmasa da reddetmiyor Pensilvanya diyaloglarını. Ali Arif Zeybek, Kemal Bey'in yanından 2018’de ayrılmış ve hem Soylu’nun başdanışmanı, hem de AK Parti MKYK üyesi olmuş.

Ne ilginç bir dünya. Hiçbir şey gizli kalmıyor. İhanetler de tabii. Ama Türkiye’de durum farklı. Hiçbir skandal ve rezalet muhalefet tabanını yerinden oynatmıyor. Onları da kendileri gibi teflon yapmışlar."

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TIKLAYIN - Fuat Uğur: Devlette dinleme kayıtları yok ama Kılıçdaroğlu’nun dişçide Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş