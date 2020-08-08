Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a destek ziyareti

Basın mensuplarına açıklama yapan Oktay, tıbbi yardımların devam edeceğini belirterek "Lübnan'ın yanındayız. Lübnan'a daha fazla gıda ve tıbbi ilaç yardımı için Türkiye olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Beyrut Limanı'nda 154 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'a destek ziyaretinde bulunuyor. Fuat Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe , Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

İnşaat malzemesi ihtiyacı için de Türkiye'nin Lübnan'a destek olacağını belirten Oktay, "Beyrut limanının inşası tamamlanana kadar Mersin Limanımız Lübnan'ın hizmetinde olacak" dedi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

Beyrut: Harabelerin arasında yaşam



