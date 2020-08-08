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Beyrut: Harabelerin arasında yaşam

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana geldi. Patlamanın çevresindeki birçok bina harabeye dönüştü. Beyrut sakinleri, AFP kameralarına tahrip olmuş evlerinin içinde poz verdi.

08 Ağustos 2020 12:03

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Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana geldi. Patlamanın çevresindeki birçok bina harabeye dönüştü. Beyrut sakinleri, AFP kameralarına tahrip olmuş evlerinin içinde poz verdi.

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Beyrut: Harabalerin arasında yaşam

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Beyrut: Harabalerin arasında yaşam

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Beyrut: Harabalerin arasında yaşam

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Beyrut: Harabalerin arasında yaşam

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Beyrut: Harabalerin arasında yaşam

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Beyrut: Harabalerin arasında yaşam

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Beyrut: Harabalerin arasında yaşam

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