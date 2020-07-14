Fuat Oktay: Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmanın ardından Türkiye ve Azerbaycan'ın 'etle tırnak' olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta seninleyiz Azerbaycan" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda dört Azeri asker hayatını kaybederken iki Ermeni asker yaralandı. Dışişleri BakanlığI Mevlüt Çavuşoğlu “Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmaları, bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.