Ermenistan'dan Türkiye’ye yanıt: İstikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: “Türkiye’nin bu tarz provokatif tavrı ve Ermenistan’a yönelik mesnetsiz suçlamaları; AGİT Minsk Grubu üyesi gibi değil, Dağlık Karabağ krizine müdahil bir taraf gibi hareket ettiğini doğruluyor. Bu husus, Türkiye’nin uluslararası anlamda, öncelikle de AGİT kapsamında Karabağ krizine dahil edilmesini imkânsızın ötesine taşıyor. Türkiye’nin komşu bölgelerdeki krizlere müdahil olma çabası, halihazırda söz konusu bölgelerde güvenliğin baltalanmasına ve istikrarsızlığın yayılmasına yol açmıştır. Türkiye’nin bölgemizde istikrarsızlığı provoke etme girişimlerini kararlılıkla kınıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız."

TIKALYIN - Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan çatışmada 2 Azeri asker hayatını kaybetti