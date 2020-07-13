Ermenistan'dan Türkiye’ye yanıt: İstikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmanın ardından Azeri tarafına koşulsuz destek verdiklerini açıklamasının ardından, “Türkiye’nin istikrarsızlığı provoke etmeye yönelik girişimlerini kınıyoruz” açıklamasını yaptı.
Dışişleri BakanlığI Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir” açıklamasına Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye Dışişleri Bakanlığı 12 Temmuz’da, aslında Azerbaycan’ın sınırda güç kullanmasını haklı çıkararak, Bakü’ye yönelik koşulsuz desteklerini ifade ettikleri, ancak açıkça yalan ve yanıltıcı olan bilgi yaydıkları bir açıklama yayınladı” ifadeleri kullanıldı.