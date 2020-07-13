Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan çatışmada 2 Azeri asker hayatını kaybetti

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Tovuz sınır bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan güçleri arasında çıkan çatışmada iki Azeri askerin öldüğü ve beşinin de yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada pazar günü Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerini topçu ateşiyle vurduğu belirtildi. Bakü, saldırıya karşılık verildiğini ifade etti.

Bakü, topçu ateşi sonucunda iki askerinin hayatını kaybederken beşinin de yaralandığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Haciyev, Ermenistan'ın iki ülke arasındaki ateşkesi ''açıkça ihlal ettiğini'' savundu.

Erivan da bu açıklamanın ardından Azeybaycan'ın ''topraklarını ele geçirmek'' için kendi topraklarına ateş açtığını iddia etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan, ''Geri püskürtüldüler. Can kaybı yaşadılar. Olayda hiçbir Ermenistan askerleri hayatını kaybetmedi'' dedi.

Çatışam, iki tarafın da üzerinde hak iddia ettiği ancak uluslararası toplum tarafından Azeybaycan'ın bnir parçası olarak tanınan Dağlık Karabağ'ın uzağında meydana geldi.