Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır ile uzmanlar düzeyinde görüş alışverişi oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda Mısır ile uzmanlar düzeyinde görüş alışverişi yapıldığını ifade etti.

TRT Haber'e konuk olan Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkânlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin de "Türkiye’nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

''Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız. '

"UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık"

(Ayasofya Camii ibadete açıldı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değilmiydi. Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. Atacağımız adımlar konusunda UNESCO'yu bilgilendireceğiz.

İç siyasette 'Atatürk'ün attığı imzayı değiştirdiler' konumuna götürmesinler. Önemli olan Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi kim götürüyor budur.

"Yunanistan'ın söz söylemeye hakkı yok"

Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü görüyoruz. Yunanistan koronayı bahane ederek ezanları susturdu. Yunanistan'ın bu konuda söz söylemeye hakkı yok.

Libya'da ateşkes nasıl sağlanacak?

Şu anda bir ateşkes olsa bu Libya hükümetinin işine gelmez. Çünkü endişeleri var. Hafter samimi değil. Zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyoruz. Tekrar saldırı hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Hafter ve destekçilerinin siyasi bir haritası da yok. Dolayısıyla Libya'nın yol haritasını görmek istiyorum ondan sonra ateşkes olsun tavrı çok haklıdır. Şartlar oluşursa ateşkes imzalayalım diyor Libya hükümeti. Sirte ve Cufra'nın boşaltılması ve Libya hükümetine verilmesi gerekiyor. Biz bunları Rus tarafına da ilettik. Biz Türkiye olarak ateşkesi istiyoruz ve siyasi çözümün tek çözüm olduğuna inanıyoruz.

(Libya bölünsün açıklamaları) Libya'da çıkarları olanların düşüncesi çok tehlikeli. Bölgede istikrar olmaz.

''Sirte'ye operasyon hazırlığı var''

Sirte’ye operasyon hazırlığı var ama şu anda masayı deniyoruz. Temennimiz buraların boşaltılması ve kalıcı bir ateşkese, siyasi sürece gidilmesi.

"Doğu Akdeniz politikamız son derece nettir"

Türk milletinin yüzde 100 çıkarına olsa bile bazı meseleleri kabullenemeyen kişiler de var. Doğu Akdeniz politikamız son derece nettir. Biz çok büyük bir oyunu bozduk. Rum kesimin tek taraflı sondajları ve kıta sahanlığı ile ilgili anlaşmalar, Yunanistan'ın Mısır ve İsrail gibi ülkelerle müzakereleri sürdürmesi hepsi Türkiye'yi dışlamaya yönelikti.

"Bizi dışlama çabalarına karşı cevabımızı sahada ve masada verdik"

Yunanistan sevilla haritası ile Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi hapsetmeye çalıştı. Yunanistan'ın Mısır ve İsrail'le bu konuda anlaşma imzalamaması aynı duruma düşme korkusu. Yunanistan bu tür yaklaşımlardan vazgeçsin, hakça paylaşıma yanaşsın. Böylece sorunların yüzde 80'i çözülmüş olur. Bizi dışlama çabalarına karşı cevabımızı sahada ve masada verdik. Mısır ile uzmanlar düzeyinde görüş alışverişi oldu.