Fuat Oktay: Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında CHP'li Özgür Özel'e "Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor" yanıtını verdi.

Oktay "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son 7 yıldır saldırıları nasıl boşa çıkardıysak, bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözleriyle muhalefeti işaret ettiğini söyleyerek "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecektir" demişti.

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TIKLAYIN: Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "beşinci kol" yanıtı: Franco özentisi diktatör bozuntusu