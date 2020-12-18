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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "beşinci kol" yanıtı: Franco özentisi diktatör bozuntusu

"Erdoğan, 18. yılında bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor"

18 Aralık 2020 14:23

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son 7 yıldır saldırıları nasıl boşa çıkardıysak, bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözleriyle muhalefeti işaret ettiğini söyleyerek "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecektir" dedi. 

"5. kol faaliyeti" tanımının ilk kez İspanya-Fransa iç savaşında milliyetçi güçlere liderlik eden diktatör Francisco Franco tarafından kullanıldığını hatırlatan Özel, "Franco'nun özelliği 36 yıl  diktatörlük yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, 18. yılında bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı. 

Özel, muhalefete "5.kol" demenin siyasette ve muhalefette yeri olmadığını sözlerine ekledi. 

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız

 

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