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Fuat Hüseyin: Amerika dünyanın diğer ucundan yardıma gelirken Türkiye hiçbir şey yapmadı

"Türkiye'nin Erbil'de de konsolosluğu var. IŞİD Erbil'in kapısına dayandığında oradaki diplomatlar ne olacak?"

17 Eylül 2014 17:09

Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, IŞİD konusunda Türkiye’den beklentilerinin gerçekleşmediğini ve Mesud Barzani’nin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.
 
Fuad Hüseyin, Rûdaw’a verdiği röportajda, Kürdistan Bölgesi Başkanı Barzani’nin, Türkiye’nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün saldırıları konusundaki tavrından rahatsız olduğunu ifade ederek, “Çünkü Türkiye yapacağını umduğumuz şeyleri yapmadı” dedi. Hüseyin, şöyle devam etti: “Barzani bu bölgenin başkanı. Kürtler’in tümü Türkiye’nin tavrından rahatsız. Bu durumda Barzani nasıl rahatsız olmasın ki…”
 
Zor günlerden geçtiklerini vurgulayan Fuad Hüseyin, “Amerika dünyanın diğer ucundan yardımımıza geldi. Ancak yanıbaşımızdaki Türkiye hiçbir şey yapmadı. Yardım talebimizi ilettik, seçimlerden sonra yardım edeceklerini söylediler ve hala gelmediler. Ankara ile konuşup, bu konuyu açık seçik ele almamız lazım. Böyle ilişki olur mu?” diye konuştu.

Türkiye'nin açıkça IŞİD'e karşı olması gerektiğini belirten Hüseyin, "Türkiye 49 diplomatının IŞİD'in elinde olduğunu söylüyor. Ama Türkiye'nin Erbil'de de konsolosluğu var. IŞİD Erbil'i alırsa ne olacak?" dedi

Hüseyin, Türkiye’nin, Kürdistan Bölgesi’ne Batı’dan gelecek silahların “PKK’nin eline geçebileceği” konusundaki kaygısı konusunda da, “Burası Kürdistan Bölgesi. Burayı PKK yönetmiyor” dedi.

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