Erdoğan: Kaçırılan 49 elemanımız için nihai adımı atmadan sabrediyoruz

Başbakan Tayyip Erdoğan Musul'u işgal ederek Irak'ta büyük bir tehdit haline gelen IŞİD'in rehin aldığı Türk vatandaşlarına ilişkin, "Bizim başkonsolosluğumuz kuşatıldı. Oradaki 49 elemanımız rehine durumunda. 31 tane TIR şoförümüz rehine. Toplamda 80 kişi. Bu süreç içinde biz olaya nihai adımı atmadan sabırlı bir şekilde bunu takip edelim istiyoruz" dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Gönül isterdi ki Türkiye başkanlık sistemine geçebilsin. Buna inanıyorum. Ancak anayasayı değiştirmek bu dönemde de önceki dönemde de mümkün olmadı. Bu yeni sistemin de Türkiye’de istikrar ve güveni artıracağına inanıyoruz. Eylül’den itibaren Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Reformlar daha da hızlanacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ankara'da AB büyükelçileriyle buluşma toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Binlerce kişinin telefonunun hukuksuz ve keyfi dinlendiği görüldü. Bu dinlemelerin Türkiye dışında depolandığı ve gerektiğinde şantaj olarak kullandığı ortaya çıktı. 17 ve 25 Aralık’ta bu saldırıya karşı dik durduk ülkeyi seçime götürdük. Bu örgütü karşı hukuk içinde yoğun bir mücadelenin hazırlığı yapılıyor. Örgüt muhalefet partileri ile işbirliği yapsa da korkunç yüzünü gizleyemez hale geldi.

Faaliyet gösterdiği her ülke için bu örgütün bir tehdit olduğunu vurgulamak istiyorum. Ulusal güvenliğimiz tehdit eden böyle bir örgütü karşı mücadele birincil önceliklerimiz içinde yer almıştır.

Sizlerden bunların faaliyetlerine karşı kara propagandalarına karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Biz AB içinde bir dost olacaksak dayanışma oluşturacaksak Türkiye hiçbir terör örgütüne prim vermez. Türkiye ile ilgili bilgi ve haberlerin güvenilir kaynaklardan alınması konusunda sizlerin de hassa olacağınıza inanıyorum.

Türkiye ilk kez halkın oylarıyla cumhurbaşkanını seçecek. Bunun manası oldukça büyük. 1960’ta yapılan askeri darbeyle cumhurbaşkanlığı halkın seçtiği hükümetin üstünde devleti temsil eden cumhurbaşkanlığı sistemi vardı. Biz bu ikiliği ortadan kaldırdıl Devlet ile halkın bütünleşmesini sağladık.

'Eylül'den itibaren yeni bir dönem başlayacak'

Gönül isterdi ki Türkiye başkanlık sistemine geçebilsin. Buna inanıyorum. Ancak anayasayı değiştirmek bu dönemde de önceki dönemde de mümkün olmadı. Bu yeni sistemin de Türkiye’de istikrar ve güveni artıracağına inanıyoruz. Eylül’den itibaren Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Reformlar daha da hızlanacak.

Ortadoğu’da 100 yıldır ertelenen anlaşmazlıkların gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Haziran ayının başında Musul’da patlak veren ve yayılan çatışmalar maalesef ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdi. Çatışmanın mezhep eksenli ilerlemesi Irak’tın 2008 döneminden daha da kanlı bir döneme gittiğini işaret ediyor.

'Oradaki 49 elemanımız...'

Bizim başkonsolosluğumuz kuşatıldı. Oradaki 49 elemanımız rehine durumda. İçinde 3 çocuk ve 2 anne var. 31 tane TIR şoförlerimiz rehine durumda. Toplada 80. Yaklaşık 10 gün oldu bir süreç ilerliyor. Biz ne yazık ki nihai adımı atmadan takip edelim kontrol edelim istiyoruz. Fakat bütün batılı dostlarımızla kurduğumu kontaklar var. Maliki’nin bu denli şımartılmış olması bu günleri getirmiştir.



Suriye’ye geçerek radikal gruplara katılmayı planlayan 3. ülke vatandaşları için gerekli tüm önlemleri alıyoruz 5 bin 300 aşkın kişiye ülkemize giriş yasağı konuldu. Bu ülkelerden çıkışları engellenemeyen vatandaşlarının kayıtları gibi somut bilgilerin Türkiye’ye iletilmesini istiyoruz.

'Böyle bir tebriğin anlamı yoktur'

Mısır Ortadoğu’nun geleceği açısında kilit öneme sahiptir. Mısır meselesi karşısında tamamen insani ve demokratik tavır sergiledik. Dost acı söyler, Mısır’da sandıkla gelmiş yüzde 54 oy almış bir yönetim askeri darbeyle devirmişlerdir. Batılı dostlarımı ve dünya buna darbe diyememiştir Darbe diyemediği gibi darbeyle gelen bu zatın yapmış olduğu seçimle de güya sözde bir seçim kazanmış neticesinde kendisine tebrikler gitmeye başlamıştır. Böyle bir tebriğin anlamı yoktur. Biz darbe yönetimini tebrik edemeyiz.

Libya’da endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Burada da Mısır rahat durmuyor. Yarın gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin önemli bir adım olacağına inanıyoruz Ukrayna’daki yasa dışı şiddet eylemlerinden endişe duyuyoruz Ukrayna’da seçim sonuçları açıklandı.

Temin ederim...

Türkiye olarak bundan sonra da krizin siyasi çözümüne yönelik aktif desteğimizin devam edeceğimizi temin ederim.

AB’ye üyelik sürecimizi türlü siyasi engellemelere rağmen sürdürmeye çalışıyoruz. AB’nin Türkiye yönelik eleştirilerini önemli bölümü 23. Ve 24. Fasıllarla ilgilidir. Söz konusu 2 faslı açılmamış olması samimiyet sorgulamasına neden oluyor.

Belli çevreler tarafından Türkiye’nin teröre destek veren bir ülke gibi gösterilmesi çirkin bir propagandadır. Bunların tutmayacağını sizleri de bilmesini isterim. Bu konuda AB tarafından daha etkin bir işbirliği istediğimiz belirtmek istiyorum. Ülkemiz ayrımsız terörün küm biçimleriyle mücadelede kararlıdır. Uluslararası işbirliği kritik öneme sahip. Bu kapsamdaki uluslararası ve bölgesel çabaları etkin bir şekilde destekliyoruz.

Özellikle bir olay anlatacağım Gecikmemin sebebi de oydu. Diyarbakır’da evlatları kaçırılan anneler oturma eylemi düzenlediler. Bu annelerin göz yaşlı bunları içinde 13’ten tutun 25 yaşına kadar gençler var. Bunların hepsi okullarında kaçırıldı. 23 Nisan etkinliğinde kaçırılanlar oldu. Annelerin feryadı annelerin bu görüşmede ortaya koydukları hüzünlü tablo görülmeye değerdir. İstanbul’da bir dönem G.SarayÜniversitesi önünde insanlar toplandı. Diyarbakır’daki anneler için şuana kadar caba AB ülkelerinde kaç kişi gidip orada heba oldu. Bunalır çocukları Kandil’e kaçırıldı. Bu annelerin gözyaşı gönülleri yaralıyor. Görmeye değer. İnsan haklarına saygımız varsa demokrasiyi tanımayan PKK’nın yandaşları bir siyasi parti olarak şuanda parlamentoda, bu anneleri kovdular siz MİT’ten para alarak iradenizi sattınız dediler. Bunların hepsi Kürt anneler Kürt babalar. Ben buraya gelene kadar hepsini dinledim benden sonra da arkadaşlarım dinlemeye devam ediyor. 114 aile tavrını ortaya koydu 34 aile genel merkezime geldi. İsterim ki siz büyükelçilere zahmet olmazsa bir Diyarbakır ziyaretini de bunun için yapın.

Biz Avrupa gittiğimizde biz hep Türk Kürt hep bunu soruyorlar. Biz oralarda birinci partiyiz. Onları kucaklayan bir partiyiz.