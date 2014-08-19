Fuat Güner, O Ses Türkiye'den neden ayrıldı?

MFÖ grubundaki arkadaşları Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’la birlikte “O Ses Türkiye”nin jürisinde yer alması beklenen Fuat Güner, yarışmadan çıkarıldığı iddiasına yanıt verdi.

Format sahibi firmanın bir jüri koltuğunda üç kişinin olmasını uygun görmediğini belirten Güner, Acun Ilıcalı’nın mart ayında başlayacak yeni yarışma programı “Rising Star”da yer almaya karar verdiğini açıkladı:

“MFÖ olarak yeni sezonda ‘O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapmak için birkaç ay önce Acun Ilıcalı’yla anlaştık. Ancak format sahibi firma, ‘üçlü koltuk’u format dışı buldu. Bize de anlaşmamızı revize etme gerekliliği doğdu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, birimizin ‘Rising Star’ adlı diğer yarışmada jüri üyesi olmasını önerdi. Ben de ‘O Ses Türkiye’ için ertelemiş olduğum yeni projelerimi gündeme alabilmek için, mart ayında başlayacak ‘Rising Star’ yarışmasını tercih ettim.”