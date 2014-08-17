Fuat Güner, O Ses Türkiye'den çıkarıldı

MFÖ'nün "F"si Fuat Güner, “O Ses Türkiye”nin kadrosundan çıkarıldı.

Acun Ilıcalı’nın yarışması “O Ses Türkiye”nin bu sezon ekrana gelecek bölümünde MFÖ grubu da jüride olacaktı. Hatta, grubun üç elemanının aynı koltukta nasıl oturacağı merak konusu olmuştu. Onlar için büyük bir koltuk hazırlandığı da bir süredir magazin gündemindeydi.

ABD’li şirket istemedi

Arzu Akbaş Zor'un Hürriyet'teki haberine göre, ancak programın format sahibi ABD’li Talpa Media, değişikliğe izin vermedi.

Firma, programın orijinal haline sadık kalınmasını istedi. Bu yüzden Fuat Güner, yarışmadan çıkarıldı. Grubun diğer iki elemanı Özkan Uğur ve Mazhar Alanson, tek tek koltukta oturacak.