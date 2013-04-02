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Yaşam

Fuat Güner: Korkacak bir şey yok, hastalık ilk evresinde fark edildi

Özkan Uğur hayranlarının yüreklerine su serpen açıklamayı, grup arkadaşı Fuat Güner yaptı

02 Nisan 2013 11:06

Özkan Uğur’un kansere yakalandığı haberi, sevenlerini üzdü. Fuat Güner "Hastalık ilk evresinde fark edildi ve tedaviye başlandı" dedi.

MFÖ üyesi Özkan Uğur’un kansere yakalandığı haberi, müzik dünyasında şok etkisi yarattı.

İki ay önce lenf kanseri (lenfoma) teşhisi konan ünlü şarkıcının 10 gün içinde kemoterapi tedavisine başlayacağı, grubun yaz aylarında vereceği konserlerde de sahneye çıkmayacağı öğrenildi.

Özkan Uğur hayranlarının yüreklerine su serpen açıklamayı, grup arkadaşı Fuat Güner yaptı. Güner, “Özkan Uğur’un sevenlerinin korkacağı bir şey yok. Hastalığın ilk evresinde durum fark edildi ve tedaviye başlandı. Doktorların tavsiyesi üzerine de sadece bu yaz konserlere katılamayacak. Daha steril bir ortamda kalması gerektiği için bu tedbir alındı. Hiç kimse merak etmesin, bir-iki aylık tedavi sonrası Özkan’la birlikte konserlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.


Haftada bir kontrole gidiyor


Kanser hastalığı erken evrede teşhis edilen Özkan Uğur’un doktorlarının şu anda kemoterapiye ihtiyaç duymadığı öğrenildi. İlaç tedavisi gören sanatçı, haftada bir gün Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’ne kontrole gidiyor.

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