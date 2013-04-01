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Yaşam

MFÖ'nün Özkan Uğur'u lenf kanseri mi?

Pop müziğin önde gelen gruplarından MFÖ’nün solistlerinden Özkan Uğur'un lenf kanseri olduğu iddia edildi

01 Nisan 2013 10:34

MFÖ üyesi Özkan Uğur'a iki ay önce lenf kanseri teşhisi konduğu iddia edildi. Uğur’un 10 gün içinde kemoterapi tedavisine başlayacağı haberlerini Mahsar Alanson'un sevgilisi Biricik Suden twitter'dan yalanladı. Suden twitter hesabına "Özkan Uğur ile ilgili çıkan haber doğru değildir! Bağışıklık sistemi problemi olduğundan 3 ay işlerini ara vermiştir." yazdı. 

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İddialara göre bir süre önce rahatsızlanan ve hastaneye giden sanatçıya yapılan tetkikler sonucunda "lenf kanseri" teşhisi kondu.

İki aydır hastalığı ve tedavisiyle ilgili araştırmalar yapan Uğur, konunun uzmanlarıyla görüşmek için iki kez Londra’ya gitti.


Kemoterapiye başlayacak


Doktorları, 60 yaşındaki sanatçının vakit kaybetmeden kemoterapi tedavisine başlamasına karar verdi. Uğur, 10 gün içinde kemoterapiye başlayacak.

Ünlü şarkıcı, MFÖ’nün yaz aylarında vereceği konserlere de, doktorları steril olmayan ortamlarda bulunmasını uygun görmediği için çıkamayacak.


Tedavide başarı oranı yüksek


Lenf kanseri (lenfoma), vücudun bağışıklık sisteminde rol oynayan lenf sisteminden köken alan habis bir hastalıktır. Genellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezelerinin şişmesiyle belirti verir. En hızlı ilerleyen kanser türlerinden olmasına rağmen, tedavi başarısı yüksek bir hastalıktır.

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