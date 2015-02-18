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'Fuat Avni' hakkındaki soruşturma genişletildi

Akşam, Star ve Güneş gazetelerinde çıkan 'Fuat Avni' ile ilgili haberler resen soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince ihbar kabul edildi

18 Şubat 2015 16:43

Twitter'da “Fuat Avni” adlı hesaptan paylaşımlarda bulunan kişi veya kişiler hakkında resen başlatılan soruşturma, iki gündür bazı gazetelerde “fuat avni” ile ilgili çıkan haberler de ihbar kabul edilerek genişletildi.

Bazı gazetelerde, Twitter kullanıcısı “Fuat Avni” adlı hesabın paylaşımlarıyla ve mesajları ile ilgili haberlerin yer alması, daha önce “Fuat Avni” ile ilgili resen soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince ihbar kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, söz konusu haberleri hali hazırda yürüttüğü soruşturma dosyasına ekledi. Savcılığın, haberlerde yer alan iddiaları ayrıntılı olarak inceleyeceği öğrenildi.

Akşam, Star ve Güneş gazetelerinde, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde “İşte Fuat Avni, Emre Uslu”, “İşte Fuat Avni”, “Fuatavni Emre Uslu”, “O Gerzek Başkanına Söyle Canıyla Öder”, “Devletin Zirvesini hala dinliyoruz”, “Devleti dinliyoruz” başlıklı çıkan haberlerde, “Fuat Avni” isimli hesabın eski polis Emre Uslu'ya ait olduğu iddia edildi.

Haberlerde, Uslu'nun “Fuat avni” adlı hesap üzerinden, bazı polisler ve milletvekillerine doğrudan mesaj gönderdiği öne sürülüyor.

Mesajlarda, operasyonlarda kimlerin gözaltına alınacağı, devletin zirvesinin dinlenildiği, Fethullah Gülen'in ABD'den ayrılacağı ve Kanada'ya yerleşeceği, CHP'nin iktidara gelmesi halinde bazı polislerin müdür yapılacağı iddia ediliyor. “Fuat avni”nin, aldığı bilgi karşılığında polislerin hesaplarına para yatırdığı da öne sürülüyor.

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