Fuat Avni: Erdoğan seçim sonrası Fidan'ı görevden almayı planlıyor

Birçok operasyonu önceden duyuran Twitter fenomeni Fuat Avni, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifası, ardından aday adayı olması ve tekrar MİT'e geri dönmesi olayının arka planıyla ilgili, "Fidan, istifa etmeden önce üç kez özel olarak gelip Yezid'le görüştü. Son görüşmede Yezid, Fidan'ı azarlamıştı. Yezid, karanameyi imzalamadı. İpler tamamen Yezid'in elinde. Seçim sonrası Fidan'ı görevden almayı planlıyor" iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamamasına rağmen milletvekili aday adayı olan, Erdoğan'ın sitemlerine karşı AKP’den temayül yoklamasına girerek Ankara’da en yüksek oyu alan Hakan Fidan'ın istifa etmesinin ardından yeniden MİT Müsteşarlığı görevine atanmasıyla ilgili olarak Fuat Avni, Fidan'ın istifa etmeden önce üç kere Erdoğan ile görüştüğünü ve seçimlerden sonra görevden alınacağını öne sürdü.

Fuat Avni'nin tweetleri şöyle:

"Fidan, istifa etmeden önce üç kez özel olarak gelip Yezid'le görüştü. Son görüşmede Yezid, Fidan'ı azarlamıştı.

Yezid, Fidan'ın kendisine rağmen aday olamayacağını düşünüyordu. 'Benim adam ettiklerim, şimdi bana adamlık yapmaya kalķıyor' demişti.

Fidan, Yezid'le ilgili hukuksuzlukları kayda aldığından bunu koz olarak kullanacaktı. Duyulsun diye bir kaç gazeteciye fısıldadı.

Davutoğlu'yla görüşen Fidan, dışişleri bakanlığı garantisi alınca istifa etti.

Yezid Fidan'ın istifasını duyduğunda çıldırmıştı. Fidan'la ilgili belge ve kayıtları raftan indirdi.

Fidan'ın kime nasıl çalıstığını en iyi bilen Yezid'dir. Yezid'in elindeki kozlar ortaya saçılırsa Fidan bu ülkede bir gün bile yaşayamaz.

Fidan'ın gazeteciler üzerinden Yezid'in avenelerine ulaştırdığı kozlarsa daha once montaj diye yalanlanan ve halka yutturulan şeylerdi.

Yezid, Davutoğlu'na, 'Ben olduğum sürece Fidan bakan olamayacak, onunla hükümet kuramayacaksın' deyince dananın kuyruğu koptu.

Yezid'in başına açacağı felaketi fark eden Fidan, Davutoğlu ve Atalay dahil herkesi devreye soksa da Yezid dönmesi için ikna olmuyordu.

Avaneler, 'Seçim öncesi parti bölünüyor görüntüsü vermek oyları düşürüyor, Fidan olayı seçmeni rahatsız ediyor' deyince Yezid ikna oldu.

Davutoğlu'nun görevlendirmesiyle atanan Fidan'ı korkular sarmış durumda. Çünkü Yezid, kararnameyi imzalamadı.

İran deşifre olmuş Fidan'ı paçavra gibi ortada bıraktı. İpler tamamen Yezid'in elinde. Seçim sonrası Fidan'ı görevden almayı planlıyor."