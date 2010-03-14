Fuarda mücevherleri çaldılar

T24 - CNR Fuar Merkezi'nde açılan ve 17 Mart'ta kapanacak olan "30'uncu Uluslararası Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve Malzemeleri Fuarı"na katılan bir firmaya ait yaklaşık 100 bin euro değerindeki 2 parça mücevher çalındı.





CNR Fuar Merkezi'nde açılan ve 17 Mart'ta kapanacak olan "30'uncu Uluslararası Mücevher, Takı, Gümüş, Saat ve Malzemeleri Fuarı"na katılan bir firmaya ait yaklaşık 100 bin euro değerindeki 2 parça mücevher çalındı. Olaydan sonra, uzun süre incelemelerde bulunan polis kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



Firmanın standına gelen üçü kadın 5 kişi henüz standlara yerleştirilmemiş ve koli halinde duran mücevherlerin yanına gelerek firma sorumlusunu lafa tuttu. O sırada hırsızlardan biri kolinin içinde bulunan mücevherleri alarak, olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların standın önünden ayrılmasından sonra kolilerden birinin eksik olduğunu fark eden stant görevlisi, 22 parçalık koleksiyonun üç parçasının eksik olduğunu polise bildirdi. Polisin parmak izi tespiti ve kamera kayıtlarını incelemesi sırasında, stant görevlileri kayıp sanılan bir parçanın bulunduğunu ama 2 parçanın hala kayıp olduğunu söylediler. Kamera kayıtlarında belirlenen hırsızların yakalanması için polis telsizlerinden uzun süre anonslar yapıldı. Çalınan Shun Feng Kulağı ve Güneş Işığının Öpücüğü isimli iki parça mücevherin yaklaşık değerinin 100 bin Euro (210 bin TL) olduğu belirtildi.







