T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Fuar'da Fatih Erkoç coşkusu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- 87'İNCİ İzmir Enternasyonal Fuarı'nın evsanevi mekanlarından Mogambo'da bu kez Fatih Erkoç rüzgarı esti

13 Eylül 2018 15:28

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- 87\'İNCİ İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın evsanevi mekanlarından Mogambo\'da bu kez Fatih Erkoç rüzgarı esti.
İEF kapsamında, Folkart sponsorluğunda Mogambo Caz Geceleri\'nin konuğu olan Fatih Erkoç, \'Ellerim Bomboş\', \'Oynatmaya Az Kaldı\', \'Elvada Tatlım\', \'Gurur\', \'Kör Kuyular\', \'Avuçiçi Kadar Mutluluk Yeter\' gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Erkoç\'a kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Sinan Erkoç\'ın kızı Serra Erkoç sesi ve trombonuyla eşlik etti. Bazı şarkıları solo okuyan Serra Erkoç, izleyenlerden tam not aldı. Bazı şarkılarda ise amca-yeğen birlikte trombon çaldı.
İzleyen arasında \'Çocuklar Duymasın\' isimli televizyon dizisinde taş fırın erkeği \'Haluk\' karakterini canlandıran oyuncu Tamer Karadağlı ile tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu da yer aldı. Gecede sahneye davet edilen oyuncu Volkan Severcan da şarkıcılık yeteneğini gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet KURTİZMİR DHAEnternasyonal FuarıMogamboFatih ErkoçFolkartMogambo Caz GeceleriBomboşAz KaldıTatlımKuyularKadar Mutluluk YeterErkoçSinan ErkoçSerra ErkoçBazıDuymasınTamer KaradağlıErhan Yazıcıoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24